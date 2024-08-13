老翁打站務員還帶綠議員鬧場　民進黨公布姓名：要求江志明即刻道歉

▲議員陪施暴者嗆台鐵女站務員。（圖／翻攝畫面）



記者杜冠霖／台北報導

台鐵嘉義大林站女站務員因勸阻旅客車站內騎腳踏車，前後遭毆打3次，站務員報警自救，其中一名施暴者今竟帶民代等10多人，前往車站直接找受害女站務員，且再度違規邊騎腳踏車並嗆「為何不能騎」，台鐵主管協助報警後才離去。民進黨中央晚間公布該民代為議員江志明，民進黨表示，對其脫序不當言行嚴厲譴責，也請嘉義縣黨部立即調查，要求江志明即刻道歉。

一名嘉義站女站務員因阻止旅客在車站內騎腳踏車，前後陸續被毆打攻擊和恐嚇3次，工會曝光該事件後，台鐵也宣布加強路警聯防，責成段站主管注意站區環境，並請路警增加車站巡邏密度，兼顧護車勤務。

未料其中一名施暴老翁今天竟然帶著民代和里長等10多人衝進大林站示威，不但大批人馬到處找尋受害站務員，還邊騎腳踏車邊對受害者嗆聲「為何不能騎」，離譜行徑引發台鐵員工眾怒。

有關民進黨籍議員江志明涉入施壓台鐵嘉義大林站務員一事，民進黨中央晚間表示，聞訊第一時間查明身份後，對於江志明議員脫序不當言行，予以嚴厲譴責，也請嘉義縣黨部立即調查處理，並移送評委會議處。

民進黨中央強調，對於暴力行為零容忍，也呼籲江議員應即刻向站務員表達誠摯歉意。