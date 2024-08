伊朗女沒戴頭巾開車！拒攔停「遭警開槍射擊」　昏迷送院癱瘓

▲巴德里因涉嫌違反頭巾法,被警方開槍射擊後癱瘓。(圖/翻攝自IranHumanRights.org)

記者葉睿涵/編譯

伊朗嚴格的服裝規定此前才因「艾米尼之死」引發爭議,最近再傳出2名孩子的媽媽巴德里(Arezoo Badri)因涉嫌違反當地嚴格的頭巾法,在拒絕警方攔截後遭槍擊,導致癱瘓。

《衛報》引述伊朗人權活動人士指出,這起事件發生於7月22日。當時,巴德里正在北部城市努爾(Noor)開車回家,不料警方卻以她的車出現在了扣押名單為由,要求她靠邊停車。

報導稱,伊朗當局近年常常利用監視器來監控未按規定戴頭巾的女司機,並將她們的車輛扣押。案發數日前,有人可能看到或拍到巴德里未戴頭巾開車,導致她的車牌被列入管制。

Iranian woman paralysed after being shot over hijab



Arezoo Badri, a mother of two, has been left paraplegic after being shot by Iranian police over an alleged violation of the country's strict #hijab rules, a source told the BBC.



