伊朗女沒戴頭巾開車！拒攔停「遭警開槍射擊」　昏迷送院癱瘓

▲巴德里因涉嫌違反頭巾法，被警方開槍射擊後癱瘓。（圖／翻攝自IranHumanRights.org）

記者葉睿涵／編譯

伊朗嚴格的服裝規定此前才因「艾米尼之死」引發爭議，最近再傳出2名孩子的媽媽巴德里（Arezoo Badri）因涉嫌違反當地嚴格的頭巾法，在拒絕警方攔截後遭槍擊，導致癱瘓。

《衛報》引述伊朗人權活動人士指出，這起事件發生於7月22日。當時，巴德里正在北部城市努爾（Noor）開車回家，不料警方卻以她的車出現在了扣押名單為由，要求她靠邊停車。

報導稱，伊朗當局近年常常利用監視器來監控未按規定戴頭巾的女司機，並將她們的車輛扣押。案發數日前，有人可能看到或拍到巴德里未戴頭巾開車，導致她的車牌被列入管制。

Iranian woman paralysed after being shot over hijab



Arezoo Badri, a mother of two, has been left paraplegic after being shot by Iranian police over an alleged violation of the country's strict #hijab rules, a source told the BBC.



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在警方試圖攔截巴德里的過程中，她據稱沒有服從命令，於是警方向她行駛中的車輛開槍。一名警官證實，當地有一名司機因未服從停車命令而被射擊，但當局並未公開受害者的姓名。

消息指出，巴德里在中槍後陷入昏迷，並被送往德黑蘭一家醫院搶救，不過由於這家醫院屬於警方管轄，外界難以取得她的病情資訊。BBC引述一名知情人士指出，巴德里的腰部以下癱瘓，醫生說需要數月後才能確定她是否會永久癱瘓。

流亡的伊朗記者馬西赫（Masih Alinejad）表示，她從巴德里家人那裡取得了槍擊事件的細節和照片，但家屬因受到壓力，無法公開討論巴德里的情況。這起事件再次引發了人權組織對伊朗服裝規定的強烈批評。