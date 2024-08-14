伊朗高官：達成「加薩停火協議」才能阻止報復以色列

▲哈瑪斯領袖哈尼雅、伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）、黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）位在黎巴嫩貝魯特的廣告看板。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅遭暗殺身亡後，伊朗誓言報復以色列。伊朗高階官員透露，只有在本周預定進行的談判中達成加薩停火協議，才有可能阻止伊朗的報復行動。

根據《路透社》報導，有3名伊朗高層官員透露，只有在本周預計進行的談判中，達成加薩停火協議，才有可能阻止伊朗對以色列發動直接的報復行動。其中一名消息人士指出，如果加薩談判失敗，或是伊朗認為以色列在拖延談判，就會和黎巴嫩真主黨等盟友一起合作發動直接攻擊。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）及黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）於7月底相繼遇襲喪命，伊朗和真主黨都矢言要展開報復。

哈瑪斯、伊朗和黎巴嫩都將暗殺事件歸咎於以色列，而以色列方面則未承認卻也未否認參與其中，這也導致中東局勢不斷升級，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態，美國與歐洲國家皆努力介入展開密集談話。

加薩停火談判預計15日於埃及或卡達舉行，美國駐土耳其大使也證實，華府正請求盟友幫助說服緩解伊朗緊張局勢。

有2名消息人士表示，伊朗正考慮派代表參加停火談判，但不會直接參與會議，僅會參與幕後討論，確保與美國保持外交溝通渠道。