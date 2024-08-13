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台南男頭手驚卡5顆鋼珠彈急求醫　真相竟是金主慘被設局槍擊

▲何姓男子持空氣槍槍擊賴男受傷，並搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，市警一分局據報循線將何嫌查獲，起獲作案用空氣槍等一批依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲何姓男子持空氣槍槍擊賴男受傷，並搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，市警一分局據報循線將何嫌查獲，起獲作案用空氣槍等一批依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

何姓男子與賴姓被害人有債務糾紛，何嫌以欲再借款為由，約賴男出面，伺機持空氣槍槍擊賴男受傷，並搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，隨即離開現場，市警一分局據報循線將何嫌查獲，起獲作案用空氣槍1支（含彈匣）、滅聲管1支、瓦斯鋼瓶29支、鋼珠一批，依法送辦。

台南市警一分局於9日上午接獲嘉義縣朴子分局轉嘉義縣某家醫院人員通報，有名30歲賴姓男子至該院就醫時，向醫護人員稱自己遭遇不詳人士開槍襲擊，導致頭部及身體有多處中槍，經醫院救護成功取出頭部及手部共5顆鋼珠彈。

▲何姓男子持空氣槍槍擊賴男受傷，並搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，市警一分局據報循線將何嫌查獲，起獲作案用空氣槍等一批依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一分局接獲通報後，立即組成專案小組著手展開偵辦。後經警方深入調查後發現，緣因賴男與38歲何姓男子有私人借貸關係，何嫌通知賴男表示欲還借款並相約於案發當日見面，未料，何嫌進入賴男座車後，隨即掏出預藏的空氣槍（鋼珠彈）朝賴男近距離射擊數槍後，趁隙搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，隨即離開現場。經專案小組過濾相關線索，迅速鎖定何嫌身分及租屋處後，立即報請台南地檢署指揮偵辦。

▲何姓男子持空氣槍槍擊賴男受傷，並搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，市警一分局據報循線將何嫌查獲，起獲作案用空氣槍等一批依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案小組見時間成熟，於11日晚上7時許於何嫌位於東區租屋處地下2樓停車場將何嫌拘提到案，並起獲作案用空氣槍1支（含彈匣）、滅聲管1支、瓦斯鋼瓶29支、鋼珠一批及搶得之讓渡書、本票、借據各1份、手機2支及販賣贓物蘋果手機的領據3份。全案偵詢後依強盜、殺人未遂、毀損、傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦，案經檢察官聲押獲准。

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