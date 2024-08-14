酸柯文哲非素人而是「巨嬰」　林俊憲：10年還學不會從政基本常識

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實爭議延燒，日前還表示這次總統大選是民眾黨成立後第1次，沒有經驗、都還在摸索。對此，民進黨立委林俊憲今（14日）表示，總統大選柯文哲是第一次選，但賴清德、侯友宜也是第一次選，難道這是理由嗎？而且都跟過去縣市長選舉一樣的報帳方式，怎麼柯文哲就出現一堆問題？他批評，在政壇10年，永遠學不會從政基本常識，「那恐怕不叫素人，而是巨嬰」。

林俊憲在臉書表示，今天阿北柯文哲好不容易擠出一封「給黨員的信」，看了內容，黃珊珊有錯、李文宗有錯、端木正有錯，全都要處分。而柯文哲自己雖然有錯，但是錯在被小人陷害，所以什麼都不知道，繼續當主席。

林俊憲指出，2014年和2018年，柯文哲兩次競選台北市長的總支出都是1.4億左右。而2024年，柯文哲競選總統的總支出是3.5億。全國性選舉，支出當然比縣市長選舉高，可是在政治獻金法上的申報方式和科目一模一樣。

林俊憲質疑，那就奇怪了，一樣的報帳方式，花1.4億時就沒問題，怎麼增加到3.5億就突然出一堆問題？老是用這種「素人」狡辯法，只會讓人再去回頭質疑，過去兩次選舉的帳目，現在支線任務已經開不完了，還要再回頭去檢視前面兩次，劇情一直展開，真的要變成八點檔了。

最後，林俊憲強調，柯文哲在政壇10年了，還是那個永遠的素人，永遠學不會從政應該要有的基本常識，「那恐怕不叫素人，而是巨嬰」。

▼柯文哲寄給全體黨員信件。（圖／民眾黨提供）