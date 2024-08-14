　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疑柯營「有內鬼」！她不信單純會計師問題：幾年前就說1事危險

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨指控會計師端木正自行調節，但會計師發聲明表示，均依法處理，事件陷入羅生門。對此，網紅「星光奈奈」在臉書發文，直呼「不相信單純是會計師的問題， 比較相信有內鬼聯合想汙這筆錢。」

星光奈奈在粉專表示，她不相信單純是會計師的問題，比較相信有內鬼聯合想汙錢，她自己每個月的帳也要給會計師報，「會計師沒有人給他承諾應該是不敢亂搞。」最後她也提到，自己幾年前就說過，「成立政黨後會一堆牛鬼蛇神去蹭流量或打著旗子招搖撞騙，繼續心存善念很危險。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於柯文哲政治獻金爭議，一開始是由「木可公關行銷有限公司」掀起爭議，該公司負責人為柯文哲在台北市政府時期的親信李文娟，也是柯高中同學李文宗的妹妹；而網紅「四叉貓」透過監察院政治獻金公開查閱平台公布的資料，發現木可從柯文哲身上拿走3963萬2623元，其中有700萬元上寫「授權金」。

民眾黨當時解釋，該筆錢是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託木可代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

隨後，外界開始關注「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」的活動執行費，2家公司負責人都是戴利玲，也是柯文哲競辦總幹事黃珊珊的「好閨蜜」，從2022年黃珊珊投入市長選舉到柯文哲總統大選，都不斷幫助民眾黨做造勢活動。

然而「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」卻突然在9日透過名嘴發聲明，表示2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧，加起來共916萬4311元的款項並不存在，公司也沒開過發票，「假帳風暴」從此延燒。

ET快訊
奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡
快訊／大逆轉！　民眾黨延後提告端木正
快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警
強震警戒到明天！專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備
快訊／柯文哲捲假帳疑雲　檢調悄赴木可搜查
1家6口僅剩女兒　「全家福照片曝」惹鼻酸
王齊麟爆「開車用手機」還發IG！　網：人開始飄了
快訊／台北看守所受刑人死亡！　洗錢入獄才2周

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富二代相親開「6優渥條件」！不跟公婆住、月給8萬　1原因被打槍

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

被老闆騷擾！OL想偷錄音「卻怕違法」　律師提1情況：能當證據

快訊／11:13花蓮秀林規模3.1地震　3縣市有感「最大震度2級」

快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警：整區不穩定

「班班喝鮮奶」要老師分送各班　教團批：又把學校當政策提款機

農業部力推「冷藏鮮乳」校園憂食安　逾4成學校將供應保久乳

「南海海槽強震警戒」明解除　專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備

王齊麟IG發限動疑「開車邊用手機」　網罵翻：金牌濾鏡全瓦解

同情柯文哲了！她見「母妻妹都跑出來」像家庭劇：整個黨都在放火

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

富二代相親開「6優渥條件」！不跟公婆住、月給8萬　1原因被打槍

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

被老闆騷擾！OL想偷錄音「卻怕違法」　律師提1情況：能當證據

快訊／11:13花蓮秀林規模3.1地震　3縣市有感「最大震度2級」

快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警：整區不穩定

「班班喝鮮奶」要老師分送各班　教團批：又把學校當政策提款機

農業部力推「冷藏鮮乳」校園憂食安　逾4成學校將供應保久乳

「南海海槽強震警戒」明解除　專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備

王齊麟IG發限動疑「開車邊用手機」　網罵翻：金牌濾鏡全瓦解

同情柯文哲了！她見「母妻妹都跑出來」像家庭劇：整個黨都在放火

星巴克冠軍咖啡今開賣　「洋梨橙花雙萃咖啡」淡雅橙香

富二代相親開「6優渥條件」！不跟公婆住、月給8萬　1原因被打槍

經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

東超新賽季增至10隊！　台職籃由新北國王、領航猿參賽

李灝宇猛打賞打擊率重回3成　林台加長打貢獻打點

台南休旅車路口突右切　外送員遭擊落！警：未接獲報案

樂天女孩被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」！梔梔不忍了揭真相

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

七期賠售豪宅不賠了？　頂樓戶3次轉手價「都是7000萬」

台灣奧運英雄遊行16日登場！活動細節看這裡　李洋在日本確定缺席

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

驚見腳有小傷口　高雄男染類鼻疽20天身亡

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

彰化64年紅茶店父子分開擺攤　原因超暖

掛假牌上路僅罰10800！一票人嘆：難怪那麼多

癌末男最後心願　家人含淚同意拔管

女學生被收每度7.9元電費！房東：很佛心了

更多熱門

相關新聞

曝民眾黨1件事沒說清楚　媒體人：要競辦委託端木正的人是誰？

曝民眾黨1件事沒說清楚　媒體人：要競辦委託端木正的人是誰？

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨召開記者會，指控會計師自行調節，但會計師端木正發聲明駁斥，事件真相有待釐清。對此，媒體人黃揚明昨（13日）在臉書表示，民眾黨還有一件事沒說清楚，端木正不僅是黨員，更在2023年就參選中央委員，而民眾黨的「年度政治獻金帳務」不是端木正簽證，為何到了大選競辦就委託端木正？做出這個決策的人是誰？

木可公關轟「栽贓欠款」　立鼎提告誹謗

木可公關轟「栽贓欠款」　立鼎提告誹謗

評民眾黨問題在黃珊珊！　學者揭3疑問：黃國昌、蔡壁如該上場了

評民眾黨問題在黃珊珊！　學者揭3疑問：黃國昌、蔡壁如該上場了

柯文哲欲告會計師！女律師：比惹到前妻還慘烈

柯文哲欲告會計師！女律師：比惹到前妻還慘烈

端木正不扛！誰是柯文哲防火牆？

端木正不扛！誰是柯文哲防火牆？

關鍵字：

柯文哲政治獻金網紅會計師內鬼

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面