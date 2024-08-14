疑柯營「有內鬼」！她不信單純會計師問題：幾年前就說1事危險

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨指控會計師端木正自行調節，但會計師發聲明表示，均依法處理，事件陷入羅生門。對此，網紅「星光奈奈」在臉書發文，直呼「不相信單純是會計師的問題， 比較相信有內鬼聯合想汙這筆錢。」

星光奈奈在粉專表示，她不相信單純是會計師的問題，比較相信有內鬼聯合想汙錢，她自己每個月的帳也要給會計師報，「會計師沒有人給他承諾應該是不敢亂搞。」最後她也提到，自己幾年前就說過，「成立政黨後會一堆牛鬼蛇神去蹭流量或打著旗子招搖撞騙，繼續心存善念很危險。」

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關於柯文哲政治獻金爭議，一開始是由「木可公關行銷有限公司」掀起爭議，該公司負責人為柯文哲在台北市政府時期的親信李文娟，也是柯高中同學李文宗的妹妹；而網紅「四叉貓」透過監察院政治獻金公開查閱平台公布的資料，發現木可從柯文哲身上拿走3963萬2623元，其中有700萬元上寫「授權金」。

民眾黨當時解釋，該筆錢是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託木可代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

隨後，外界開始關注「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」的活動執行費，2家公司負責人都是戴利玲，也是柯文哲競辦總幹事黃珊珊的「好閨蜜」，從2022年黃珊珊投入市長選舉到柯文哲總統大選，都不斷幫助民眾黨做造勢活動。

然而「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」卻突然在9日透過名嘴發聲明，表示2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧，加起來共916萬4311元的款項並不存在，公司也沒開過發票，「假帳風暴」從此延燒。