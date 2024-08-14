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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝民眾黨1件事沒說清楚　黃揚明：要競辦委託端木正的人是誰？

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨召開記者會，指控會計師自行調節，但會計師端木正發聲明駁斥，事件真相有待釐清。對此，媒體人黃揚明昨（13日）在臉書表示，民眾黨還有一件事沒說清楚，端木正不僅是黨員，更在2023年就參選中央委員，而民眾黨的「年度政治獻金帳務」不是端木正簽證，為何到了大選競辦就委託端木正？做出這個決策的人是誰？

黃揚明表示，會計師端木正不僅僅是民眾黨黨員，更是在2023年1月就參選民眾黨中央委員，且在去年7月接受柯文哲競辦委託時，就已經是「候補中央委員」。

黃揚明指出，《會計師法》有規定，若會計師擔任企業經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人，是不能被該企業委託承辦財務報告簽證工作。

黃揚明點出疑問，當然，政黨與一般企業概念不太一樣，但是如果台灣民眾黨的「年度政治獻金帳務」都沒有給端木正查核簽證，那為什麼競辦卻要委託端木正呢？做出這個決策的人是誰？

最後，黃揚明強調，端木正和民眾黨現在各說各話，一點都不重要，因為很快地，檢調就會介入偵辦，讓司法好好查一查，對柯文哲、民眾黨也不見得是壞事。

▼柯文哲與端木正昔日合影。（圖／民眾黨提供）

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

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