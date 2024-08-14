評民眾黨問題在黃珊珊！　學者揭3疑問：黃國昌、蔡壁如該上場了

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨召開記者會，指控會計師自行調節，但會計師端木正發聲明表示，均依法處理，事件陷入羅生門。對此，淡江大學助理教授何景榮13日直言，記者會毫無章法、給了社會更多疑問，「會計師為何要這樣做」、「當下為何沒有立即提告」、「黨內是否會有反珊情緒」浮上檯面。他認為，最大問題就在黃珊珊，而黃國昌跟蔡壁如，這兩位勢必有更吃重角色，他們應該要上場了。

何景榮於節目《POP 大國民》表示，自己看到民眾黨近日一連串爭議，「感覺有點感慨」，忍不住吐出，「要是蔡壁如在，怎麼會發生這樣的事」？

何景榮表示，前一天民眾黨記者會，「毫無章法、給社會大眾更多疑問」，例如，端木正怎麼會知道，這麼多經手項目，偏偏把帳灌給「尼奧、時樂」兩間公司，而這兩間公司也被爆出，戴姓負責人曾和黃珊珊「交情匪淺」。

疑問一，何景榮質疑，一位外部的會計師，為何要做這樣的事？又挑這兩間公司？很明顯問題是「球員兼裁判」，黃珊珊是競選總幹事、又是律師，不可能不知道球員兼裁判是違法的，所以應該要交代清楚。

疑問二，何景榮認為，為何民眾黨，當下沒有「立刻」向端木正提告？這讓他百思不得其解，不是應該有問題就「直接告」，還給民眾黨清白。他說，沒有立刻提告的原因，很可能是端木正跟民眾黨關係很密切，畢竟曾名列不分區、拔擢當銀行獨董。

疑問三，何景榮分析，這件爭議，是否等於，跟黨內開始掀起「反珊情緒」？不否認有這樣的情況，黨外甚至反感已經到了最高點，但他也憂心點出，台灣必須要有第三勢力，但絕對不能是「一人政黨」，斷言因為這次政治獻金爭議，接下柯文哲跟黃珊珊在黨內，聲勢、權力必然往下掉，這時如果未來還是一人政黨，將不利第三政黨的發展。

「台灣，應該要有長久的第三勢力」，何景榮總結，現在民眾黨具有聲量、實力的兩位明星，黃國昌跟蔡壁如，一內一外，都是較正面的形象，接下來這兩位，勢必在民眾黨內有更吃重的角色。

最後，何景榮強調，法律專長交給黃國昌、危機處理非蔡壁如莫屬，「他們應該要上場了」。

▼何景榮認為黃國昌與蔡壁如該上場救援。（示意圖／ETtoday資料照）