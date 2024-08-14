葉智光搶先木可公司出招！立鼎堅稱未收款1300萬　今早提告誹謗

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案中，木可公關公司承接近4千萬元活動行銷案引起熱議，男子葉智光自稱曾任木可公司總經理，自爆曾為木可代墊競選活動費用1300萬元，至今沒有下文，木可13日發聲明表示葉智光從未在公司任職，卻抹黑栽贓，將提告。葉智光不干示弱，14日率先出擊，控告木可公司、民眾黨黨工林昭印惡意誹謗。

▲木可公關總經理葉智光轟「栽贓欠款」，立鼎堅稱未收款1300萬提告誹謗（左張俊堂、葉智光、律師林瓊嘉）。（圖／記者劉昌松攝）

葉智光向媒體自稱是前木可公關公司總經理Sky，同時是立鼎公司的業務接洽人，在總統大選期間，曾在2024總統大選中，幫忙柯文哲競選總部洽談製造競選相關小物，葉智光稱自己和立鼎公司負責人張俊堂向親友借款，代墊支出款項，選後請款時，遭木可公司以沒有合約等理由拒絕。

對此，已因捲入政治獻金風暴宣布停業的木可公關，在13日發出律師聲明，澄清公司未積欠立鼎公司任何款項，葉智光（sky）先生於媒體上聲稱，曾任木可公司總經理，本公司鄭重澄清，「葉智光先生從未任職於木可公司，對於其不實言論，絕不寬貸，將委請律師提告」。

木可公司聲明中並質疑立鼎公司，如果真的有欠款，「在這麼長的時間裡，為何不直接上法院提告求償？為何至今只敢躲在媒體放話？其心虛之情，不言可喻。」對此，葉智光與立鼎公司張俊棠決定正式提告，不過提告罪名並非財產相關，而是要控告木可公司、民眾黨高階黨工林昭印等人涉嫌誹謗。