柯文哲欲告會計師！女律師嚇「比惹到前妻還慘烈」：不可不慎

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金風波，民眾黨指控會計師端木正有17筆漏報、誤報的政治獻金款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司，預計對端木正提告。對此，女律師李怡貞表示，「說要提告自己的會計師真的是會比惹到前妻還慘烈，不可不慎。」

李怡貞在粉專「女人大律師李怡貞」表示，她的粉專真的不碰政治，但是最近的政治太精彩，指出先生在總統大選支持的對象，「是不是換了位置換了腦袋呀？常常看新聞我都懷疑我到底是看到什麼了？」

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她更直呼，要提告自己的會計師，下場會很慘烈，「真的是會比惹到前妻（現妻就還蠻不可控的，真的不要又開展變前妻，會太精彩）還慘烈，不可不慎。」並下了結論「配偶真的常常識人不清，用人不淑捏！」

關於柯文哲政治獻金爭議，一開始是由「木可公關行銷有限公司」引發討論，該公司負責人為李文娟，李文娟則是柯文哲在台北市政府時期的親信、高中同學李文宗的妹妹；而網紅「四叉貓」透過監察院政治獻金公開查閱平台公布的資料，發現木可從柯文哲身上拿走3963萬2623元，其中有700萬元上寫「授權金」。

民眾黨當時解釋，所謂「授權金」是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

隨後，外界開始關注「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」的活動執行費，2家公司負責人都是戴利玲，也是柯文哲競辦總幹事黃珊珊的「好閨蜜」，從2022年黃珊珊投入市長選舉到柯文哲總統大選，都不斷幫助民眾黨做造勢活動。

然而「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」卻突然在9日透過名嘴發聲明，表示2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧，加起來共916萬4311元的款項並不存在，公司也沒開過發票，「假帳風暴」從此延燒。