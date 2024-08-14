爆北捷偷拍！房地產教父現身了：滑手機習慣性拍一下　喊告原PO

記者沈繼昌、戴若涵／台北報導

有「房地產教父」之稱的專家曾文龍，遭女網友在Dcard發文指控，疑似在台北捷運車廂內偷拍女乘客裙底風光，引發外界關注！對此，曾文龍現身回應了，表示要對女網友提告，強調自己內心坦蕩、無所畏懼，可受社會公評。

▲房地產教父曾文龍遭控在北捷車廂內偷拍，現身回應了。（圖／民眾提供）

針對這起偷拍事件，曾文龍14日上午現身台北市敦化南路一間德州餐廳，他稱事發當時他要坐捷運回家，「我這排客滿、對面一排客滿，離得很遠嘛，滑手機有時候習慣性的拍照一下，就這樣子而已，根本什麼都沒有拍到，大家都有穿褲子、穿裙子，誹謗我什麼拍某個地方，這個叫誹謗罪。」

曾文龍稱PO文的女網友就坐在他旁邊，認為女網友偷錄他的行為也是犯罪，他表示，當下女網友見到他拍照，「她就有意見說，『欸！你怎麼拍對面』，那我刪掉就好了嘛，但是她竟然指揮我，說垃圾桶咧，我根本不知道什麼垃圾桶，我對手機不熟悉，她還引導我垃圾桶，看到真的刪除掉的那一張照片還在垃圾桶裡，那我就刪除。」

▲房地產教父被控偷拍。（圖／翻攝臉書）

曾文龍接著指控女網友，「她還設計我，那個主頁看一下，因為我覺得很煩啊，旁邊一個不相干的跟我講話，想說講一下就離開了嘛，不要跟她煩，然後她就偷拍我的主頁。」

曾文龍怒指，女網友對他「亂七八糟的問話」，面對對方要求道歉，他認為相當可笑，但因覺得女網友太煩，「我想也許道歉，她就不再煩了，我就道歉，我就離開是非之地了。」

曾文龍強調，「過程不到一分鐘，她渲染成好像劇情片，她知名度也打得太兇了，我一定會提告」，並稱自己內心坦蕩、輕鬆、無所畏懼，可受社會公評，吃完中餐後，他就要到隔壁派出所向女網友提告。