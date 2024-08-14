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大陸 大陸焦點 特派現場

外傳遭中國隊2次退回　24歲神槍手逆襲「奧運一戰成名」

▲▼射擊選手謝瑜奪金。（圖／新華社）

▲射擊選手謝瑜奪金。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運射擊男子10公尺氣手槍決賽中，24歲的中國選手謝瑜後來居上，在資格賽僅排名第6的情況下，一路逆襲奪金，一戰成名。隨後，有網友發現謝瑜的老家竟家徒四壁，比賽直播時僅有他的父親謝洪燦一人在家緊張觀看。對於傳聞稱他不受重視，曾被中國國家隊兩次退回，謝瑜正面回應稱，實際是未通過國家隊選拔。

謝瑜是貴州省畢節市納雍縣化作鄉黑塘村人，2000年6月12日出生，幼時父母不常在身邊，他跟著叔叔謝忠良一起生活。叔叔發現謝瑜讀書成績不太出眾，但體育拔尖，於是2014年送他到畢節市體育運動學校學習射擊，那時謝瑜12歲。

謝瑜一年後就在貴州省射擊錦標賽上，拿下兩面金牌，但後來，他的成績出現波動。2018年至2022年期間，謝瑜曾兩度被國家隊退回。據悉，謝瑜的家鄉納雍縣在2020年11月脫貧，是全中國最後一批脫貧的縣。

隨後，相關話題「謝瑜一槍擊破家徒四壁」衝上微博熱搜，引起網友熱議，「他一槍打直了父親彎了一輩子務農的腰」、「大家都不看好你，可你偏偏最爭氣，三次中斷學業兩次被國家退回」、「從農村走到巴黎，多麼不容易的孩子啊」、「你的槍不僅擊破家徒四壁，更擊破所有的世俗與偏見」、「如老將般的眼神，結果只是2000年出生的孩子，不知道經歷了多少大風大浪」、「翻過一座又一座大山來到了巴黎，過程很難，結果很甜，玫瑰哥真了不起（謝瑜的微博名稱叫「夜玫瑰的曲」）」。

▲▼射擊選手謝瑜奪金。（圖／新華社）

與此同時，各種爭議也接踵而來。據《紅星新聞》報導，「一槍打破家徒四壁」、「兩次被國家隊退回」、「不受重視自備器材參賽」等各種網傳說法，也讓謝瑜和周圍的人一度陷入輿論漩渦。

近日，謝瑜接受媒體專訪。他回應，網傳自己「曾被國家隊退回兩次」的說法並不準確，實際是未通過國家隊選拔，而自己參賽的設備都是省隊準備的，國家隊的選拔公平公正。

貴州省隊教練牛農成稱，奧運冠軍謝瑜打完巴黎奧運後，還要回到貴州省射擊隊，國家隊不是固定席位，「國家隊不是像大家想像的那樣，我一到國家隊就再不回來了。」

他說，「每備戰一次奧運會，每有一個任務，都是打完以後重新整合。從零開始，重新選拔。每年的全國冠軍賽、全國錦標賽進了前三名，才能有資格進入國家隊訓練。」

▲▼射擊選手謝瑜奪金。（圖／新華社）

謝瑜回憶自己遇到成績瓶頸時，曾短暫放棄射擊，選擇「下海」打工。他說自己這10年堅持下來最大的原因，是有一個不放棄的教練，以及那時家庭狀況比較艱難，自己想要改變現狀、自食其力。

他展示自己的槍時驕傲地表示，自己14歲第一次摸槍時手就很穩。回憶拿第一個世冠前夜，謝瑜說自己當時和隊友說，「領獎服只管帶上，我帶你們上領獎台。」

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