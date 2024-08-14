陸奧運金牌選手「媽媽遭網暴」　求網友停手：她罹癌剛出院

▼謝瑜在10公尺空氣手槍項目奪金。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸24歲射擊選手謝瑜在巴黎奧運拿下10公尺空氣手槍項目的金牌，他的成長背景也受到關注。不過，謝瑜近日受訪時卻表示，媽媽在網路上遭到了網路霸凌，他希望網友們不要再攻擊，「我媽媽前段時間得癌症，才出院沒多久。」

謝瑜出生在貴州畢節山區的黑塘村，奪金之後，大陸立刻有媒體以「一槍打破家徒四壁」來報導他的成長過程，關於他家境貧困的傳聞也在網路上瘋狂流傳。

謝瑜近日接受媒體訪問，也首度回應網路上的傳聞，他提到，自己奪金不會給家人額外帶來什麼，希望大家盡量不要去打擾他的家人。

謝瑜老家的村支書說，「家徒四壁」的說法不妥，謝瑜家不是貧困戶，父親也有工作，每月收入三五千塊（人民幣），「生活不算富裕，但也不差，在村裡是有些偏上的水平。」

謝瑜並沈重表示，媽媽最近被網暴了，不知道是什麼原因，希望網友不要再攻擊，「不要被帶節奏的人帶跑了，我媽媽前段時間得了癌症，才出院沒多久，希望大家不要對媽媽有什麼說法。」

查詢網路上的留言可以發現，謝瑜的媽媽會遭到網友攻擊，來源於一篇網路上不知名的文章，該文提到，謝瑜在訪談中只有提到爸爸的往事，沒有特別提到媽媽，是因為謝瑜的媽媽沒有盡到母親的責任，所以謝瑜才不想提媽媽。

但該文章所指內容完全沒有根據，謝瑜老家黑塘村的居民看了也很難受，「黑塘村沒有那麼窮，謝瑜家裡也不是大家想的那樣不堪。」

最後，謝瑜強調，家人為他奪金感到很高興，讓他好好休息，家裡面的事情不要想太多，大家會解決的，「家人最大的支持就是尊重，我說想要安靜訓練、安靜比賽，他們從來不會給我打電話發訊息，除非有緊急的事情，他們非常支持我。」