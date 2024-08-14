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4位高雄囡仔勇闖巴黎奧運　「60秒漫畫短片」重現感人熱血征戰

記者賴文萱／高雄報導

2024巴黎奧運於8月11日舉辦閉幕典禮，這屆高雄市選手計有羽球世界球后戴資穎、射擊證件妹吳佳穎、桌球台灣教父莊智淵、新生代小將高承睿皆已回國。市長陳其邁感謝選手為台灣的努力，除準備台灣味早餐，讓高雄選手一回國就可以享受家鄉味，同時也製作漫畫式影片，期待未來高雄市選手能以奧運為目標，站上世界運動頂端的殿堂。 　

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）　

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▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲戴資穎今年再戰巴黎奧運，在嚴重傷勢之下仍堅持出賽，感動全台民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

世界羽球球后戴資穎，是台灣首位羽球女子單打世界排名第一的選手，2016年於香港公開賽奪冠後登上女子單打世界排名第一名，更於2018年亞運奪下台灣亞運史上第一面羽球金牌。

身經百戰的她四度叩關奧運殿堂，首次參加2012倫敦奧運，接續參加2016里約奧運，並於2020東京奧運獲得女子單打首面銀牌，今年再戰巴黎奧運為最後一役，在嚴重傷勢之下仍堅持出賽，感動全台民眾。在結束最後一次的奧運之旅後，小戴於社群謝謝大家對她的支持以及團隊對她的照顧。 　　

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲射擊甜心吳佳穎即使過程中失常，但仍勇於挑戰、堅持到最後一刻。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年第3度參加奧運的射擊甜心吳佳穎，上屆東京奧運在25公尺手槍以第5名成績刷新個人和隊史紀錄；本屆奧運再度挑戰25公尺手槍，雖然其後在快射回穩射下292分，可惜仍然無法逆轉，最終以572分止步資格賽。

高市府表示，在這場比賽的過程中，看到佳穎勇敢面對失敗及快速調適心情的堅韌態度，即使過程中失常，但仍勇於挑戰、堅持到最後一刻。她回國受訪時也表示，謝謝大家這麼熱情接機，會再接再厲繼續努力。　

「台灣桌球教父」莊智淵，自2004年首度參加雅典奧運迄今為第六度參加奧運，可說是台灣桌球的精神指標。莊智淵從小在父母親的培育下開始打桌球，歷經多年的奮戰於2002年奪得國際桌球總會巡迴賽總決賽男子單打冠軍，更於2003年12月世界排名來到最高的第3。

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲莊智淵六度參加奧運，可說是台灣桌球的精神指標。（圖／記者賴文萱翻攝）

莊智淵自2004年首次參加雅典奧運以來，印象最深刻的是2012倫敦奧運的賽事，也是他最接近奧運單打獎牌的一次，今年2024巴黎奧運參加團體賽，在賽程結束後正式畫下以選手參加奧運的句點。 　　

新生代桌球選手「柚子同學」－高承睿，今年2月「2024世界桌球團體錦標賽」為台灣拍下巴黎奧運桌球團體賽資格門票一戰成名，2024巴黎奧運為人生第一次的奧運，在男子單打的賽事中，他展現初生之犢不畏虎的氣勢，且在師父莊智淵的坐鎮下挺進16強，驚豔全世界。

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高承睿人生第一次參加奧運，在男子單打的賽事中，展現初生之犢不畏虎的氣勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

在團體賽中承睿持續奮鬥，師徒之間的戰術指導對話，更成為大家好奇的焦點，大家更是期待承睿未來的表現，希望在2028洛杉磯奧運能夠挺進決賽，為台灣爭光。 　　

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼巴黎奧運高雄4選手感人奮戰，市府「漫畫影片」重現征戰過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁代表高雄市民感謝選手為台灣的努力，特別製作漫畫式影片，一頁頁敘說每位選手征戰賽場的心路歷程，於選手回國時準備台灣味早餐，讓高雄選手一回國就可以享用家鄉味，也在選手出發前贈送高雄應援包，讓選手出國征戰無後顧之憂。

高雄市政府運動發展局這幾年積極提升高雄競技運動培育體系，不僅啟動運動科學輔助訓練計畫、運動醫學、體能訓練計畫以及運動發展基金的登峰計畫，持續精進各項選手培育計畫，期盼未來有更多的高雄選手，站上亞洲運動會、奧林匹克運動會等世界級的競技殿堂，為台灣創造歷史。

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