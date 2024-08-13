　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台電台南區處募逾兩千公斤普渡白米及小額捐款　捐贈慈善機構

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時值農曆七月，台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並在禮成後捐贈普渡白米予慈善團體以響應公益。黃處長並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額，順應習俗之際，亦將愛心回饋社會。

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近期颱風侵襲、氣候炎熱，入秋之際又遇連日大雨，希望透過中元普渡祭拜儀式祈求風調雨順，也祈願公司同仁工作平安順利。台電台南區處表示，近中元普渡前夕，同仁皆會自發認購白米作為祭祀之用，今年員工熱烈參與，募得約2253公斤白米，祭祀後捐助台南地區慈善機構和弱勢家庭，募捐習慣已沿襲數年，已成為台南區處傳統之一。

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電台南區處統計，今年共募得白米751包，總計近2253公斤。今年分別捐贈至佳里區龍山社區，及其他公益團體如創世基金會、華山基金會、台南家扶中心、朝興社會福利慈善事業基金會、瑞復益智中心等，以協助低收入戶及弱勢家庭。

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台南區處一併帶回家扶愛心娃娃撲滿，內含同仁小額捐款共兩萬元，一同捐贈台南市家扶中心。家扶中心表示，來自社會捐助日益減少，弱勢家庭生活陷入困境。這次受台電捐助得以解燃眉之急，相當感謝台電的熱心援助。台電台南區處表示，中元普渡儀式不僅凝聚同仁向心力，藉由捐贈白米贊助慈善機構，也對社會公益表達關切與重視。希望透過捐贈物資的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同關懷弱勢團體，把愛心傳遞下去。

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
才剛娶第6任妻子！91歲億萬富豪驟逝
一天喝6杯珍奶！26歲女「胸部流綠膿」　惡臭熏翻醫
快訊／柯文哲政治獻金風暴　民眾黨明將提告端木正
綠議員陪老翁大鬧台鐵　民進黨公布姓名：要求即刻道歉
議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆
還YouBike沒空位超煩！「客服解法曝」大票驚：完全不知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黑手變身成藝術家！太平鐵工藝術節勤益科大登場

台電台南區處募逾兩千公斤普渡白米及小額捐款　捐贈慈善機構

台南安南區汙水處理廠工安意外　男子送醫搶救仍宣告不治

靈鷲山佛教基金會愛心贊普捐贈　張善政表彰公益善舉、嘉惠弱勢

魯雅琴粉彩創作個展　8／14日起桃園文化局展出50幅作品

台東市區唯一熱氣球光雕　國際地標熱鬧登場

台東東海國小參加2024IEYI世界青少年發明展　獲安全健康組銅牌獎

早期房屋石綿建材恐致癌　台東環保局建議考量拆除

台灣之光！孔祥泰赴美參加「獨輪車奧運」　勇奪17面獎牌

全台首座跨境物流+宅配轉運中心　張善政肯定台灣順豐競爭力

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

黑手變身成藝術家！太平鐵工藝術節勤益科大登場

台電台南區處募逾兩千公斤普渡白米及小額捐款　捐贈慈善機構

台南安南區汙水處理廠工安意外　男子送醫搶救仍宣告不治

靈鷲山佛教基金會愛心贊普捐贈　張善政表彰公益善舉、嘉惠弱勢

魯雅琴粉彩創作個展　8／14日起桃園文化局展出50幅作品

台東市區唯一熱氣球光雕　國際地標熱鬧登場

台東東海國小參加2024IEYI世界青少年發明展　獲安全健康組銅牌獎

早期房屋石綿建材恐致癌　台東環保局建議考量拆除

台灣之光！孔祥泰赴美參加「獨輪車奧運」　勇奪17面獎牌

全台首座跨境物流+宅配轉運中心　張善政肯定台灣順豐競爭力

邵雨薇「耍帥騎檔車」下秒出糗！與車身強烈反差　自嘲：兒童比例

瑀熙驚訝「台北洗頭一次800」！　急PO文求解：認真被嚇到

端木正稱「政治獻金申報0經驗」　民眾黨將找第三方會計團隊查帳

林玉書咖啡廳打工遇怪客　暴躁堅持「拿鐵不要加牛奶」她傻眼

黑手變身成藝術家！太平鐵工藝術節勤益科大登場

日本型男演員高雄拍台劇！　下榻飯店「遭投訴家暴」真相大反轉

快訊／議員江志明涉施壓台鐵女員工　民進黨譴責開鍘：送評委會議處

快訊／柯文哲政治獻金風暴　民眾黨明將提告端木正

女人國21年七夕派對　謝佳見、鄭靚歆＆Aky到場眾星雲集

台電台南區處募逾兩千公斤普渡白米及小額捐款　捐贈慈善機構

男小心翼翼推機車上皮卡車！　登車板突倒塌...愛車慘摔在地

地方熱門新聞

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

農水署桃管處處長換人　何明光回農業部任職

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

桃捷巧虎彩繪列車　8/12啟航　

台南六甲農機行火災釀災黃偉哲到場關心罹難家屬

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

平鎮高中推動台美雙聯學制　學生錄取名校

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

農業部桃園管理處處長　謝清文升任

強震+颱風　台泥氣化爐扛去化大任獲中央肯定

桃園老年人口約36萬　市府加強長照機構稽查

南消AI主播宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

國道1號南向330.2公里台南仁德段4車追撞無傷亡

台南民代率眾擋警用靶場　資深媒體人：興建靶場有助地方發展

更多熱門

相關新聞

獨／家人悲痛燒「魂轎」　盼5亡者順利赴冥界

獨／家人悲痛燒「魂轎」　盼5亡者順利赴冥界

台南市六甲區一處農機行今(13日)清晨發生嚴重火警，造成當時住宅內的一家5口逃生不及命喪火場。禮儀公司下午於殯儀館設置簡易靈堂，並準備金紙、魂轎等物品祭拜，民俗專家廖大乙則表示，農曆七月好兄弟多，此時的喪禮儀式多採道教古禮，「魂轎」則是用來安靈定魂給亡者乘坐，讓亡者能順利赴冥界報到。

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

台南2女罹患類鼻疽　倂發肺炎或敗血性休克死亡

台南2女罹患類鼻疽　倂發肺炎或敗血性休克死亡

一家五口命喪火窟　外婆需人攙扶忍悲相驗

一家五口命喪火窟　外婆需人攙扶忍悲相驗

關鍵字：

台電台南普渡白米小額捐款捐贈慈善機構

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面