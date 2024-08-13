台電台南區處募逾兩千公斤普渡白米及小額捐款　捐贈慈善機構

▲台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時值農曆七月，台電台南區處舉行中元普渡，由處長黃明舜率同仁誠心祭拜，並在禮成後捐贈普渡白米予慈善團體以響應公益。黃處長並於13日拜訪南台南家扶中心，捐贈普渡白米及同仁小額捐款金額，順應習俗之際，亦將愛心回饋社會。

近期颱風侵襲、氣候炎熱，入秋之際又遇連日大雨，希望透過中元普渡祭拜儀式祈求風調雨順，也祈願公司同仁工作平安順利。台電台南區處表示，近中元普渡前夕，同仁皆會自發認購白米作為祭祀之用，今年員工熱烈參與，募得約2253公斤白米，祭祀後捐助台南地區慈善機構和弱勢家庭，募捐習慣已沿襲數年，已成為台南區處傳統之一。

台電台南區處統計，今年共募得白米751包，總計近2253公斤。今年分別捐贈至佳里區龍山社區，及其他公益團體如創世基金會、華山基金會、台南家扶中心、朝興社會福利慈善事業基金會、瑞復益智中心等，以協助低收入戶及弱勢家庭。

此外，台南區處一併帶回家扶愛心娃娃撲滿，內含同仁小額捐款共兩萬元，一同捐贈台南市家扶中心。家扶中心表示，來自社會捐助日益減少，弱勢家庭生活陷入困境。這次受台電捐助得以解燃眉之急，相當感謝台電的熱心援助。台電台南區處表示，中元普渡儀式不僅凝聚同仁向心力，藉由捐贈白米贊助慈善機構，也對社會公益表達關切與重視。希望透過捐贈物資的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同關懷弱勢團體，把愛心傳遞下去。