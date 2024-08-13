台南一家五口命喪火窟！家屬忍悲相驗...外婆腳步沉重需人攙扶

記者吳世龍、吳佩蓁／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行，今（13日）凌晨2時36分發生火警，由於現場出入口堆滿雜物無法逃生，導致陳姓屋主一家五口受困3樓鐵皮屋不幸喪命，13歲長女因出國演出逃過一劫。稍早，檢察官會同法醫抵達殯儀館相驗，外婆強忍悲痛現身，腳步沉重需旁人攙扶，場面十分哀戚。

▲外婆（右二）神情憔悴需旁人攙扶。（圖／記者吳世龍攝）



警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就在1樓，根據現場平面圖，一家5人原本在2樓，因1樓起火加上堆滿雜物，導致無法從1樓逃生，火勢從天井往上延燒，5人只好往上逃到3樓，並且躲在鐵皮屋後側的曬衣間，義消趕抵時，有聽見陳家人呼救聲、小孩哭聲，甚至在加蓋鐵皮屋的鐵窗外，有摸到受困者的手，但因鐵窗焊死、溫度過高，只得先行撤退，不料，最後卻因火勢過大無法救援，陳家一家五口命喪火窟。

▲家屬抵殯儀館相驗遺體。（圖／記者吳世龍攝）



下午4時47分許，陳家家屬、外婆抵達殯儀館相驗，外婆神情憔悴腳步沉重，不發一語，在員警及晚輩攙扶下進入相驗室，其他家屬則在工作人員指引下一同祭拜死者，約20分鐘後，檢察官相驗完畢。

▲家屬祭拜死者。（圖／記者吳世龍攝）



▲檢察官（左）會同法醫相驗。（圖／記者吳世龍攝）