台南2女罹患「類鼻疽」　倂發肺炎或敗血性休克死亡

▲台南市衛生局副局長林碧芬說明台南市2起因類鼻疽，倂發肺炎或敗血性休克死亡案例。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

類鼻疽全國30例，其中3例死亡，包括高雄60多歲男子、台南54歲女子及89歲女子，患者均有慢性病，因類鼻疽倂發肺炎或敗血性休克死亡。

台南市上週確診2例類鼻疽病例，案例1為54歲女性，具有貧血病史，7月30日出現低燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，7月31日至8月1日期間持續食慾不佳、全身無力、腹瀉、心悸，8月2日至醫院急診就醫，因肺炎與敗血性休克轉加護病房照護，於8月3日不幸往生。

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案例2為89歲女性，具有巴金森氏症、失智症病史，7月29日出現低血壓、血氧低、呼吸短促至急診就醫，當日亦不幸往生，因血液檢查發現類鼻疽桿菌通報，並研判確診。

台南市衛生局指出，類鼻疽從可能的暴露推算至出現症狀時間從2天至數月或數年，而在豪雨過後易出現於污水、污泥或災害廢棄物，因此提醒市民清理家園時請務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免皮膚直接暴露於污泥土或污水中，尤其是有外傷、長期慢性病或免疫功能低下者（例如糖尿病、高血壓）；皮膚有傷口者，若接觸到土壤或受污染的水，請儘快清洗乾淨避免傷口污染。民眾如有不適症狀請儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。