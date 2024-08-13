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社會 社會焦點 保障人權

獨／台南惡火奪5命！家人悲痛燒「魂轎」　盼順利赴冥界報到

▲▼ 台南5死火警招魂。（圖／記者吳世龍攝）

▲台南5死火警招魂，禮儀社準備「魂轎」。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺、陳以昇／台南報導

台南市六甲區一處農機行今(13日)清晨發生嚴重火警，造成當時住宅內的一家5口逃生不及命喪火場。禮儀公司下午於殯儀館設置簡易靈堂，並準備金紙、魂轎等物品祭拜，民俗專家廖大乙則表示，農曆七月好兄弟多，此時的喪禮儀式多採道教古禮，「魂轎」則是用來安靈定魂給亡者乘坐，讓亡者能順利赴冥界報到。

台南六甲區珊瑚路今日凌晨2點36分傳出火警，該棟建築專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物。警消初判起火點就在1樓，事發時在2樓的一家5人上逃到3樓，受困3樓鐵皮屋後方曬衣間，造成陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒罹難，全家僅有出國參加舞蹈演出的13歲長女逃過一劫。

禮儀公司今日下午在殯儀館設置簡易靈堂讓家屬祭拜招魂，同時也準備金紙、魂轎等物品提供家屬祭拜。

▲▼台南火警招魂 。（圖／記者吳世龍攝）

▲禮儀公司協助家屬在殯儀館祭拜並簡易招魂。（圖／記者吳世龍攝）

民宿專家廖大乙則指出，人有三魂七魄，包括生魂、靈魂、覺魂。人往生後就沒有了生魂，「魂轎」最主要是用來安靈定魂，男性用藍色轎，女性用紅色轎，轎高約60公分，轎內會置放金紙。因為現在是農曆七月份，怕有各路好兄弟、好姊妹帶錯路，所以道教古禮才會使用「魂轎」給亡者乘坐，讓亡者赴冥界報到，也是讓亡者的靈魂有個歸宿。

廖大乙提到，他曾示警，今年是青龍年，天干地支為甲辰，甲屬木，辰是龍，木容易生火，火太旺的話容易生乾柴烈火，要小心火燭，尤其下半年更要提高警覺。

▲民俗專家廖大乙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民俗專家廖大乙。（圖／記者許宥孺翻攝）

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