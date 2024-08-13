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社會 社會焦點 保障人權

相驗結果曝！台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

記者林東良、吳世龍、劉人豪／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行，今（13日）凌晨2時36分許傳出火警，屋內陳姓一家5人逃生不及罹難。經檢察官相驗後，5名死者均全身燒傷，且因吸入濃煙窒息死亡，而起火原因有待進一步調查、鑑識，禮儀公司也在殯儀館設置簡易靈堂讓家屬祭拜招魂。

▲▼台南火警招魂 。（圖／記者吳世龍攝）

▲台南5死火警，禮儀公司協助家屬在殯儀館祭拜並簡易招魂。（圖／記者吳世龍攝）

警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就在1樓，事發時在2樓的一家5人上逃到3樓，受困3樓鐵皮屋後方曬衣間，造成陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒罹難，全家僅有出國參加舞蹈演出的13歲長女逃過一劫。

▲▼ 台南5死火警招魂。（圖／記者吳世龍攝）

▲禮儀公司準備花轎子等物品給家屬祭拜。（圖／記者吳世龍攝）

檢察官今下午於殯儀館進行相驗，5名死者均全身燒傷，且因吸入濃煙窒息死亡，至於本案起火原因有待進一步調查、鑑識。

▲▼ 台南市地檢署襄閱主任檢察官 蔡宗聖 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖說明相驗結果。（圖／記者林東良翻攝）

禮儀公司在殯儀館設置簡易靈堂，以及準備金紙、花轎子(冥婚娶親用)等相關物品提供家屬祭拜，另因現在是農曆7月份，且事發現場可能不方便回去，所以禮儀公司先幫忙家屬做簡易招魂，等祭拜結束後，協助將金紙、花轎子等送去焚燒，若之後家屬想回事發現場進行招魂，禮儀公司也會進行協助。

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