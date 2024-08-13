台南安南區汙水處理廠工安意外　男子送醫搶救仍宣告不治

▲台南市安南區郡安路七段汙水處理廠13日上午傳出工安意外，47歲林姓員工受困4米深立坑水槽，消防人員救援脫困送醫搶救仍不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區郡安路七段汙水處理廠，13日上午9時54分許傳出疑工安意外，47歲林姓員工受困位置約在地下50公尺的4米深立坑水槽，經由潛水隊人員下水救援脫困，惟林男已無生命跡象，經緊急送永康奇美醫院急救仍宣告不治身亡。

台南市消防局13日上午9時54分許據報，汙水處理廠施工廠商表示現場失蹤1人，現場找了許久找不到懷疑落水，119馬上派土城消防隊等人車前往援，消防人員到場搜救發現失聯者受困位置約在地下50公尺的4米深立坑水槽，經氣體偵測確認現場安全後馬上進行救援行動，潛水隊人員下水救援。

消防人員於中午12時58分許將47歲林姓溺者救援上岸，惟人已OHCA失去呼吸及心跳等生命跡象，馬上由救護人員緊急急救處置，隨後溺者由安平消防分隊救護車後送永康奇美醫院急救。

奇美醫院指出，病人OHCA送至醫院院急診室搶救，經急診醫療團隊全力急救30分鐘後，仍宣告不治身亡。

目前意外發生原因及相關責任由市警三分局調查處理，並報請檢官相驗中。