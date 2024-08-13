黃暐瀚揭柯文哲的「4不1沒有」　預言：麻煩還沒結束

▲柯文哲陷政治獻金做假帳疑雲。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期不僅陷入政治獻金申報不實疑雲，還有台北市京華城案纏身，對此，媒體人黃暐瀚今（13日）針對民眾黨昨日的記者會，評論是「4不1沒有」，指公私不分、帳務不清、說法不一及真相不明，並預言柯文哲的麻煩還沒有結束。

民眾黨昨日召開記者會釋疑假帳風暴，立院黨團主任陳智菡說，目前查到17筆共計1817萬餘元的漏、誤報支出，而此為該黨委託的會計師端木正擅自調節漏報金額所致。端木正則發聲明回應，「本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理」；但陳智菡再次反嗆，認為真相就如同民眾黨記者會公布的，並要端木正「誠實為上」。

對於政治獻金疑做假帳的風波，黃暐瀚點出「4不1沒有」，民眾黨的說明記者會，現場發放並宣讀的「聲明」，竟是「木可公司」的聲明，這叫「公私不分」；競選總部帳務登錄，直接交給負責「查核」的會計師自己登錄，自己簽證，這叫「帳務不清」；記者會結論是會計師便宜行事，害慘一堆人，但會計師不認，發聲明否認，這叫「說法不一」；北檢已經分案調查，不管柯總部或會計師怎麼說，後續檢調都還要清查，這叫「真相不明」。

黃暐瀚強調，「麻煩還沒結束」，前台北市副市長彭振聲因京華城案，遭列被告應訊後，已限制住居、出海、出境，下一個要被問的，就是柯文哲。

黃暐瀚總結，「公私不分、帳務不清、說法不一、真相不明、麻煩還沒有結束」，這就是柯文哲的「四不，一沒有」。

▼柯文哲「假帳疑雲」相關人物一覽表。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）