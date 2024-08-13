幕後／柯文哲「假帳」風波繫一人　「會計師全責論」藍綠都不買單

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，被爆出多筆假帳，民眾黨昨召開記者會稱是會計師自行調節，但會計師端木正則發聲明駁斥，強調均依法令規定處理，讓相關爭議陷入一團迷霧。而曾經手選戰財務的資深藍綠幕僚私下都透露，監察院登載過程相當繁瑣，民眾黨的解釋實在難以服眾，帳亂成這樣只有兩種可能，一來是公司、基金會、政治獻金專戶金流太亂才搞混，要不然就是財務長根本沒在看，「怎麼樣也不是會計師扛全責。」

事實上，政治獻金收入跟支出都要逐筆上傳監察院網站登記，系統會生成一張空白傳票，把登打的交易日期、會計科目、摘要跟憑證號數寫出來，還要檢附單據並蓋兩個印章，一個是擬參選人、另一個是製表人，如果參選人競選經費超過1000萬，就要把這些票證交給會計師生成報表並簽證，之後送到監院，登載過程相當繁瑣。

此次政治獻金風波，民眾黨稱，是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正則發聲明駁斥，強調均依法令規定處理。

對此，民進黨立委吳思瑤認為，這絕對不是瑕疵而已，民眾黨還要面對監察院《政治獻金法》的調查、司法的調查以及社會觀感的處理。

國民黨議員游淑慧則表示，當年柯文哲當台北市長時，推薦端木正擔任富邦金控旗下獨董，如果端木正沒有操守倫理做假帳，柯文哲卻把他塞進台灣最重要的金控擔任獨董，「這樣的柯文哲比新潮流好到那裡去？」

對於民眾黨的說法，有綠委直言，「全中華民國選舉過的人都不會買單。」他說明，選舉選到最後都會很緊張，要專門撥一組人處理帳務，且只要一關帳就不能補，不是每筆捐款都很大，但每一筆都要撈出來對，絕對不能出錯，整個選戰過程要不斷丟給會計，「除非你有東西不想讓他知道」。

另一資深立委透露，民眾黨做法絕對是獨步全國，記帳的跟簽證的不能同一組人，競選總部記帳的叫財務，單據、憑證黏貼好後請會計師處理，「不然花那麼多錢聘財務長是來插花的？」他強調，政治獻金記帳要平到連一塊都不能差、金流清清楚楚，且一定有憑證才能入帳。

該人士質疑，沒有單據到底要怎麼把這些錢灌到這三家公司頭上？這還不是同一筆從500萬變900萬，而是憑空變出一筆，難道是會計師自己做一張新的假單據？「這要坐牢的！還1800多萬這麼大筆，被灌水的公司一查就知道，哪個會計笨到這種地步？」

「這帳一看就知道有鬼。」一名立院資深幕僚說明，監察院申報的騰打系統非常詳細，不是打數字上去就好，要有候選人、競辦的簽名，還要附上憑證資料，帳亂成這樣只有兩種可能，一來是公司、基金會、政治獻金專戶金流太亂才搞混，要不然就是財務長根本沒在看，「怎麼樣也不是會計師扛全責」。

民眾黨聲稱「會計因來不及報帳所以隨便塞」，該人士對此嗤之以鼻，強調政治獻金依規在選舉日前一天關帳，2個月期限內報完，「來不及會怎樣？難道要殺頭嗎？」種種現象都不合理，最有可能的解釋，「就是該辦公室有選舉蟑螂。」柯文哲的金流在黨、競總、一些掛羊頭賣狗肉的公司之間流動，當中有一個差錯就是全部亂掉，扯也扯不清。

▼柯文哲「假帳疑雲」相關人物一覽表。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）