會計師將成「恐怖情人」？　陳學聖：柯P斷了自己的路

▲柯文哲陷入政治獻金疑雲。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨昨天召開記者會說明政治獻金疑雲，發言人陳智菡坦言，帳務有漏報15筆、誤報2筆，是會計師端木正為便宜行事，擅自調節整體支出金額，端木正隨即發聲明反駁。對此，國民黨前立委陳學聖今（13日）直言，「柯P斷了自己的路」，民眾黨與會計師對幹，會計師恐不計代價，將金流全抖出來。

陳學聖認為，柯文哲政治獻金假帳疑雲，選擇和會計師對幹，真的把自己斷路玩完了。據《政治獻金法》規定，政黨、政治團體及個人需申報會計報告書，且要由會計師查核簽証，意味會計師清楚掌握了候選人或政黨的金流，因此雙方互信關係一定非常深，不然一出事，就會出大問題。

「真不知道柯文哲旁邊誰出的主意，都是一群笨蛋嗎？」陳學聖說，柯文哲在假帳疑雲發生後，不和會計師共商彌補對策，卻選擇和會計師對幹，且「缺席」審判，將所有罪名都推到會計師身上，如今，會計師已宣告，歡迎監察院、檢察署來查，表示會計師有備而來，不怕第三方來查。

陳學聖強調，因為柯文哲選舉金流都在會計師的手上，會計師怕什麼？會計師可以像被分手的「恐怖情人」，不計代價，全抖出來，到時柯文哲還有什麽形象？還有什麼2028？