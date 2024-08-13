端木正是柯市府富邦金獨董　游淑慧：柯文哲比新潮流好到哪裡？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨昨召開記者會稱是會計師自行調節，才會造成漏報、短差與虛報，但會計師端木正發聲明表示，均依法處理，使整個事件成羅生門。國民黨台北市議員游淑慧今（13日）表示，當年柯當台北市長時，推薦端木正擔任富邦金控旗下獨董，如果端木正沒有操守倫理做假帳，能力道德都有問題，柯文哲卻把他塞進台灣最重要的金控擔任獨董，「這樣的柯文哲，比民進黨，比新潮流好到那裡去？」

游淑慧於臉書表示，陳智菡稱「我們是被害的一方」，再批端木正，做錯事害死人還繼續說謊。但如果委託的會計師做假帳，當事人該怎麼做？她想是提告移送，而不是「打嘴炮」。

游淑慧指出，端木正跟柯文哲淵源甚早，當年柯在當台北市長時，甚至運用自己市長權力，利用台北市政府的股份，推薦端木正擔任富邦金控旗下獨董。

而獨董職責是什麼？游淑慧再指，這是能對公司事務做出獨立判斷的董事，藉此來提升公司的治理水準，並擔任替中小股東權益發聲的角色。

游淑慧質疑，如果端木正連一個政治獻金帳本都做不來，然後還沒有操守倫理做假帳，能力道德都有問題，柯文哲卻把他塞進台灣最重要的金控擔任獨董。說實在的，這樣的柯文哲，比民進黨，比新潮流好到那裡去？

游淑慧提到，還記得今年3月，總統大選剛選完，民眾黨又開始叫窮，黃國昌委員開直播募款、黃珊珊發文請託捐款。當時他們這些有選舉經驗的人，驚得下巴快掉下來，都紛紛表示「蛤！又要錢，小草ATM 真好提」。

游淑慧說，因為算一算，政黨補助款、選票補助款、政治獻金節餘款，這三筆款項一拿就是幾億，加上柯文哲基金會的小金庫，柯文哲叫窮是一種習慣嗎？小草要被割幾次？

最後，游淑慧強調，結果小草還在幾萬幾萬領薪水，柯文哲的政治獻金漏報錯報，一失誤就是幾百幾千萬。柯文哲總愛說民眾黨還是小黨，小黨才更容易管好吧？一個黨還那麼小都管不好了，找個會計師都找到有問題的，請問真的還有能力治黨治國嗎？

▼ 台北市議員游淑慧。（圖／國民黨文傳會提供）