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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲最大政治錯誤是重用黃珊珊」　蕭旭岑：她可能跟綠合作

▲大陸學生訪台團與長風基金會交流，蕭旭岑進行聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭旭岑建議柯文哲盡快處理掉黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷總統大選政治獻金「假帳」風暴，時樂與尼奧兩家公司大動作聲明未收到申報資料的3筆款項，金額逾916萬，兩家公司負責人正是時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊的閨蜜。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（13日）直言，「柯文哲重用黃珊珊，就是最大的政治錯誤」，不只讓藍白合破局，擔任總幹事時瓜田李下出紕漏，呼籲柯文哲若不處理黃珊珊，難讓民眾黨其他人心服口服。

蕭旭岑接受廣播《千秋萬事》專訪時表示，柯文哲的團隊出現很大的問題，其中競選總幹事黃珊珊責無旁貸，黃珊珊在昨日記者會上雖然道歉，但又表現與自己無關的態度，認為是民眾黨主席與會計師之間的問題。

「不知道柯文哲有沒有悔不當初，若當時不要聽黃珊珊的話，反悔藍白協議，今天就不會走到這一步」，蕭旭岑說，柯文哲這幾年用黃珊珊、聽黃珊珊，就是他最大的政治錯誤，藍白合破局就是其中的例子，當時因國民黨副總統候選人趙少康提出，若當選就要恢復特偵組查潛艦國造弊端，而該案就是由黃珊珊的哥哥黃曙光主導，結果從最早倡議恢復特偵組的柯文哲，卻在總統政見會上改口說反對，「背後若不是黃珊珊，那是什麼力量讓他反對？」

蕭旭岑指出，從這次政治獻金申報不實案來看，黃珊珊用閨蜜公司承攬這些事情，此舉根本瓜田李下疑雲重重。蕭旭岑質疑，近日事件爆發下來，最有利益的就是民進黨，最不希望國民黨重新執政的就是黃珊珊，「那麼黃珊珊從中扮演什麼角色？是否也是有功人員？」黃還是會繼續待在立法院，主導立院民眾黨團，之後回到小綠角色，跟大綠合作，那黃珊珊是否也是立大功一件？

蕭旭岑強調，柯文哲是民眾黨最重要的主帥，「他必須要重新整頓民眾黨，其中黃珊珊的角色必須有所檢討，從政治上來講，黃珊珊帶來這麼多錯誤意見，又當總幹事後出這麼多紕漏，若不處理，要如何讓民眾黨其他人心服口服，這就是離心離德的問題了。
 

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