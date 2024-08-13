士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫斯克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

▲烏克蘭坦克開進俄羅斯庫斯克地區後，正向目標開火。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基秘密發起突擊行動，下令烏軍從東北度的蘇梅州侵入俄羅斯西部的領土庫斯克州，幾天以內便深入敵方領土30公里、攻占28座城鎮與村莊，就連俄軍也猝不及防。烏軍士兵透露，其實俄軍在這2年內根本就沒有在邊境築防，烏軍也因此士氣大增。

澤倫斯基向美國、英國等西方同盟要求，能夠允許烏軍使用陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、暴風影飛彈攻擊俄羅斯本土。

根據《華爾街日報》，烏軍針對俄羅斯西部領土庫斯克州的進攻勢如破竹，烏軍戰車開砲擊毀龍牙（混凝土製成的金字塔形戰場阻絕設施）後，裝甲縱隊從縫隙間鑽入，由於當地的俄軍多為義務役，因此俄軍幾乎是潰不成軍，烏軍無線電呼號Yanyk的33歲排長直言，「俄軍2年半以來在此處幾乎沒有修築任何防禦工事。」

▲烏克蘭軍隊入侵俄羅斯庫斯克地區之後，當地建築物起火。（圖／路透）

根據《紐約時報》，庫斯克州代理州長斯米爾諾夫（Aleksei Smirnov）向俄羅斯總統普丁透露，目前烏軍已經控制了28座城鎮與村莊，並沿著一條25英里長的戰線持續向俄羅斯領土推進達7英里，其中12名平民在戰鬥中喪命，還有2000人待在烏軍控制的領土。

儘管上述說法無法獲得其他來源證實，但烏軍陸軍總司令瑟爾斯基（Gen. Oleksandr Syrsky）卻在社群平台上的影片聲稱，目前烏軍已經掌控了俄羅斯約1000平方公里的領土。

雖然烏軍在庫斯克州的攻勢振奮士氣，但烏克蘭東南部仍面臨俄軍的壓力，俄軍從2022年2月展開「特殊軍事行動」至今年以來，占領的烏克蘭領土已經超過18%以上。

▲面對烏軍凌厲攻勢，俄國庫斯克州民眾搭乘公車撤離。（圖／達志影像／美聯社）

英國艾克斯特大學國安高級講師布拉格登（David Blagden）分析，無論烏軍想要在庫斯克州繼續展開攻勢、或是鞏固現有戰果，尤其是鞏固奪戰領土時投入的人員、裝備、後勤需求等，勢必將面臨權衡，尤其在拉長補給線的狀況下。

在此之際，澤倫斯基要求美國、英國允許烏軍能夠使用西方提供的ATACMS、暴風影飛彈攻擊俄羅斯本土，「烏克蘭希望能夠越過邊境地帶，深入攻擊俄國本土內的機場和物流據點，並驅逐俄羅斯總統普丁」；英軍前司令官分析，一旦西方允許烏軍使用暴風影飛彈，則可以深入攻擊前往庫斯克州的鐵路、主要道路，以及100英里內的機場。