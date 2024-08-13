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俄貝爾哥羅德「急撤1.1萬人」　烏克蘭跨境奇襲可能目標曝光

▲▼烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭6日越境突襲俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk），並且持續深入推進。俄羅斯因此擴大撤離行動，與庫州毗鄰的貝爾哥羅德州（Belgorod）也有1.1萬名居民被迫疏散。外媒指出，這是戰爭爆發以來，基輔針對俄國領土的最大規模攻擊，專家們紛紛對其戰略目標提出推測。

BBC報導，基輔部隊已在俄羅斯領土推進18英里（約30公里），庫斯克州進入緊急狀態，當地逾7.6萬人撤離。南邊的貝爾哥羅德州全境發布飛彈警報，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）12日宣布，由於邊境附近的「敵方行動」，紅亞魯加區（Krasnaya Yaruga）約1.1萬人被轉移，他呼籲民眾不要驚慌，但敦促大家躲進地下室避難。

▲▼由於烏克蘭的入侵，俄羅斯執法人員在貝爾哥羅德哨站站崗。（圖／路透）

▲為了應對烏克蘭的入侵，俄羅斯執法人員在貝爾哥羅德哨站站崗。（圖／路透）

這是2022年戰爭爆發以來，烏克蘭對俄羅斯領土發動的最大規模攻擊，卻在很大程度上被保密，外界尚不清楚具體目標。但一些觀察人士猜測，烏軍可能計畫展開雙面夾擊。

烏克蘭總統澤倫斯基10日首度談及這次進攻。他表示，俄羅斯今年夏天已從庫斯克發動2000次攻擊，烏軍如今正在把戰爭帶入「侵略者的領土」。

一名基輔高官向《法新社》透露，烏克蘭部隊一共有數千人的兵力參與這次行動，遠遠超過俄羅斯邊境當局一開始通報的「小規模入侵」。他還表示，烏軍的目標是「造成最大程度的損失，破壞俄羅斯國內的穩定局勢」。

俄羅斯總統普丁形容，這次攻擊是「重大挑釁」，但也有一些俄羅斯民眾質疑，烏克蘭為什麼能夠進入庫斯克。

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