烏軍戰俘稱「上級允射殺平民」　俄羅斯公布影片

▲這名戰俘自稱是烏克蘭第80空降突擊旅的26歲士兵波爾托拉茨基 。（圖／翻攝自The Moscow Times）

記者詹雅婷／綜合報導

在烏克蘭反攻俄羅斯領土之際，俄羅斯聯邦安全局（FSB）12日發布一段被俘虜的26歲烏克蘭士兵影片，此人聲稱，曾接獲上級指示，若遇到當地居民反抗，就當場射殺。

RT、莫斯科時報報導，這名戰俘自稱是烏克蘭第80空降突擊旅的26歲士兵波爾托拉茨基（Ruslan Poltoratsky），根據俄羅斯執法機構的說法，他是在被戰友拋棄，在企圖逃回烏克蘭期間，邊防部隊成員在當地居民的協助之下，將其逮捕。

波爾托拉茨基在這段約4分鐘的影片中表示，曾接獲針對在俄羅斯境內行動所下達的指示，在遇見俄羅斯平民的時候，「指揮官特別告訴我們，要朝人的腿部開槍，然後把這些人扔進地窖或是地下室，若有武器就射殺」。他還說，烏軍對於戰俘並無特別指示，且當初在占領邊境據點之後，烏方人員有洗劫當地民宅，拿走所有吸引他們注意的東西，包括可攜帶、值錢的物品。

波爾托拉茨基還稱，這波進攻是烏克蘭最後的希望，烏方向俄羅斯推進的目的是要占領大片土地，這樣在和平條約之下，就可以互換土地。