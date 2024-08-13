高雄男藏大量「喪屍煙彈」睡夢中遭逮　警搜出2把M16火力驚人

▲高雄男家藏大量「喪屍煙彈」睡夢中遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名29歲林姓男子在家持有大量毒品，警方接獲情資組成專案小組，經連日調查蒐證，12日強勢攻進其住家搜索，嚇得林男從睡夢中驚醒。警方現場除查獲俗稱「喪屍煙彈」的三級毒品依托咪酯菸彈54顆，同時還起獲M16衝鋒槍2支、彈匣3個、步槍彈250餘顆，後續將向上溯源，追查毒品及槍枝源頭。

三民第一分局接獲情資，1名29歲林姓犯嫌疑似持有大量毒品，立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組經過連日的探訪蒐證，於8月12日17時30分持高雄地院、高雄地檢核發的搜索票、拘票，前往林嫌左營區住居所、車輛實施搜索。

▲▼警方在林男家搜出「喪屍煙彈」，還有2支M16衝鋒槍。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警進入後，林男從午睡睡夢中驚醒遭員警強勢逮捕，現場查獲俗稱喪屍煙彈的三級毒品依托咪酯菸彈54顆、大麻煙彈1顆，同時還槓上開花起獲M16衝鋒槍2支、彈匣3個、步槍彈250餘顆。

全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌隨案解送高雄地方檢察署偵辦，供稱槍彈是友人寄放，後續將持續向上溯源，追查毒品及槍枝源頭。

▲林男隨案解送高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民第一分局分局長謝承甫表示「依托咪酯」已由法務部於今年6月13日決議列管為第三級毒品，待法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管為毒品。

而吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯為例，會有意識混亂、渾身顫抖無法站立等症狀，對社會治安、國人身心健康甚鉅，呼籲民眾切勿以身試毒。