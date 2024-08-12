幫女刺青師注毒！狠心棄車丟包害枉死　假釋男判刑+賠431萬

▲彰化女刺青師遭注毒丟包枉死。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名剛假釋出獄李男，去年3月間找來一名林姓女刺青師到摩鐵幫他刺青，為了助興幫她注射海洛因導致昏迷，李找來朋友幫忙送醫，開車到醫院門口又害怕自己會因此遭到通緝，遂將林女丟包在路旁，2天後才被發現，法官依幫助施用毒品、過失致死罪判應執行有期徒刑2年4月，應賠林母431萬餘元。

依據判決書指出，案發當時，2023年3月間，李男與林姓女刺青師下午開車一同前往汽車旅館進行刺青，林女替李男刺青到一半時，突然要求將稀釋過的海洛因注射到她體內，不料林女施打毒品後身體無法承受，當場陷入昏迷，李男因未遵守報到執行假釋殘刑日期，擔心遭到通緝，不敢報警送醫。

▲女刺青師要求李男幫他注射毒品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

直到晚上快7點，李男才打電話給林姓友人求助，兩人共同把林女搬上車子後座，再開車離開，期間李男一度經過鹿基醫院，擔心身分曝光又得進監牢，不敢送林女到醫院，最後竟棄車離開，林女因延誤就醫枉死，2天後被路過民眾發現陳屍車內，經解剖認定為施打海洛因過量死亡。

法官審理期間，李男尚未與林女家屬達成和解或賠償損失，依涉犯毒品、幫助施用毒品、過失致人於死罪等案，判處應執行有期徒刑2年4月徒刑。

林母主張，她只有這個女兒，母女2人相依為命、感情甚篤，女兒身亡後，她食不知味、睡不安寧，精神上痛苦無比，要求精神損害200萬元、扶養費用453萬5944元及殯葬費20萬元，合計共673萬5944元。

法官審酌，李男過失行為情節及林母所受精神痛苦，認精神慰撫金以150萬元為適當，另外依2021年南投縣平均消費支出17579元計算，以林母平均餘命為22.26年，扶養費損害約321萬2249元，再扣除已領取犯罪被害人補償金60萬元，原告得向被告請求賠償431萬2249元為適當。全案可上訴。