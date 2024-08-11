欠錢遭情侶檔債主囚禁！台南女獲救卻一起被送辦…原因曝光

▲台南女子欠債十幾萬元，遭情侶檔囚禁。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南一名龔姓女子(30歲)因欠債10幾萬元，10日遭鄭姓男子(37歲)、李姓女子(25歲)情侶檔帶往自家住處限制自由，強制協商還款，警方獲報後立刻趕往救出龔女，並在現場起獲開山刀、斧頭以及多種毒品，警詢後鄭、李依妨害自由罪、傷害罪及違反毒品防制條例遭移送；但龔女因身上藏有安非他命也被送辦。

台南市警局第四分局說明，昨晚8時許接獲報案稱有人遭限制自由，轄區育平派出所立即由所長吳尚謙率6名員警迅速行動，趕赴安平區健康路三段一處社區大樓，到場後確認被害人龔女人身安全無虞。

初步調查，因龔女積欠鄭男10幾萬元債務，被鄭與李姓女友帶往他們的住處，限制行動自由，強迫協商還款方式，期間龔女趁隙傳訊向家人求救，全案才曝光。

孰料，警方在現場偵辦時，發現屋內存有多種犯罪工具及毒品，包括開山刀1把、砍刀1把、斧頭1把、手銬2副、疑似爆裂物3顆、二級毒品安非他命2小包(共3.4公克)、二級毒品哈密瓜錠50顆(共64.28公克)、毒品咖啡包4包(共15.05公克)、K他命1小包(共2.23公克)、大麻香菸1根及毒品吸食器等；而龔女身上亦攜有二級毒品安非他命(共0.51公克)及毒品吸食器等。

警詢後鄭、李依涉犯法妨害自由罪、傷害罪及違反毒品防制條例，龔女毒品防制條例部分，3人皆移請台南地檢署偵辦；另疑似爆裂物部分則待後續送驗鑑定後續行偵辦。

分局長曹儒林表示，肯定同仁快速反應、趕赴現場解救的同時，並積極查處藏匿於社區中的毒品犯罪，也呼籲毒品害人害己，切勿以身試法，本分局將持續打擊犯罪和查緝毒品，全力維護安平秩序和市民朋友安全。