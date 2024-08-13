台南《鹽分地帶文學》再奪金鼎獎　創政府出版品雜誌類連霸紀錄

▲文化部「第48屆金鼎獎」得獎名單於12日正式揭曉，台南市文化局出版發行的《鹽分地帶文學》雙月刊繼獲得第48屆「政府出版品類-雜誌獎」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文化部「第48屆金鼎獎」得獎名單於12日正式揭曉，台南市文化局出版發行的《鹽分地帶文學》雙月刊繼去年榮獲第47屆「政府出版品類-雜誌獎」之後，今年再次脫穎而出，獲得第48屆「政府出版品類-雜誌獎」殊榮！

文化局表示，《鹽分地帶文學》雙月刊是第一本由地方政府策劃發行全國的文學刊物，自2005年底由文學家林佛兒先生創刊，傳承台南沿海地區自日治時期的文學盛名，連續出刊至今發行第111期，成為台灣文學界獨具特色的地方文學刊物。此次得獎為2023年出版之第102期至第107 期，獲評「主題企劃極具深度，對於在地的文學運動、藝術人文與歷史故事，有創新視野的多元觀點；並且版面設計新穎卻瀰漫著台南古城獨有的氣味，無論是當地居民或是華文訪客，均具備相當大的閱讀吸引力。」感謝金鼎獎評審團肯定，《鹽分地帶文學》將持續耕耘文學沃土、維繫品牌精神。

文化局說明，2023年的《鹽分地帶文學》在《聯合文學》雜誌團隊與「俠客行文創顧問有限公司」兩個團隊的接續努力下，以豐富的經驗與新穎的觀點，持續深耕地方文學與在地生活文化探討，邀請作家從各種不同視角觀察書寫，豐富本刊內涵。自102期起計規劃了「光合日曬好日子」、「作家早餐學」、「1+1斜槓小說家」、「氣味繽紛如一把鑰匙」、「與自己的內在孩子對話」及「犯罪推理中的風土線索」等主題，從多元角度和不同的文學類型中，廣邀讀者們一起來爬梳台南文學與風土的線索，並且響應「台南400」，特闢專欄書寫台南文學史，呈現繼往開來的精神，發行至今連續兩屆獲得金鼎獎評審肯定，更彰顯出台南文學的價值與城市魅力。

《鹽分地帶文學》雙月刊8月號新刊已上市，本期以「時而液態 時而固態的夏日冰菓計畫」為主題，呈現台南吃冰地誌學，讀者可至實體或網路書店購買。想了解更多刊物內容及相關推廣活動消息，歡迎關注「鹽分地帶文學」臉書粉絲專頁。