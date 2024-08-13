女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

▲成大副校長兼發言人李俊璋（右）表示，林女向校方表示係癲癇發作肇事，林女右大腿骨折已開刀住院，對於發生此事林女心情十分低落，成大在道德上也向死傷者及家屬致慰問之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區大學路成功校區對面，12日下午5時7分許，發生2部自小客車對撞，結果波及多部機車，造成１死4傷，涉嫌肇事的成大圖書館林姓女子自稱係癲癇發作造成，成大副校長兼發言人李俊璋13日上午受訪表示，林女向校方表示係癲癇發作肇事，林女右大腿骨折已開刀住院，對於發生此事林女心情十分低落，成大在道德上也向死傷者及家屬致慰問之意。

李俊璋副校長指出，林女是學校專案工作人員，她2006年進到成大圖書館服務至今已18年，林女曾經在圖書館內有癲癇發作紀錄，也在醫院有就診紀錄，校方知道其病史，因而協助她規律作息，工作壓力不要太重；發生這樣的事情，校方相當遺憾，目前林女右大腿骨折開刀，目前正在醫院進行治療。基本上學校先向所有的受害者及家屬表達學校在道德上的慰問之意，因為她畢竟是學校的員工，這件事情後續還是以警方調查之後的紀錄為主。

李俊璋副校長指出，對於外界質疑該職員駕車衝撞4、5百公尺，校方有私底下有詢問這位專案工作人員，她表示係癲癇發作，從她開車圖書館上坡右轉就擦撞到一些圖書館前學生腳踏車來看，研判是有可能是她駕車上來右轉的時候，她可能就已經發作，而導致她方向有一些偏離，癲癇發作的時候，其實會呈現這樣子的狀態，如右腳在油門僵直，確實是有可能，她就是沒有減速，就直接往前衝了。

另外也有成大學生網路社群指控該職員去年也在校內發生車禍，李俊璋表示，網友在《Dcard》爆料，曾在上學期末被同輛車撞過，李俊璋說，此事經查並沒有任何紀錄。

▲監視器畫面顯示車禍發生時，疑有爆炸火焰產生。

據了解，成大圖書館職員林姓女子12日下午5時許，駕車離開成功校區時，突然高速往前衝撞，沒有煞車撞斷柵欄，再撞上一輛黑色自小客車，接著波及6輛機車，除肇事駕駛林女、汽車駕駛黃男（55歲）受傷外，現場還有2名騎士(官女30歲、王男69歲）遭波受傷送醫，另外1名42歲電動機車蔡姓女騎士則當場死亡，未送醫。 檢察官13日上午會同法醫相驗蔡女。