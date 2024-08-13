一家5人葬火窟！13歲女出國表演「機上接噩耗」　急從杜拜飛返台

記者林東良、吳世龍、莊智勝／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行今（13日）凌晨2時36分許傳出火警，釀成5死慘劇，陳姓屋主一家僅有13歲的長女因出國前往義大利參加舞蹈表演而逃過一劫。鄰居表示，自己的女兒也與陳家長女參加同一舞蹈團演出，事發後已緊急聯繫老師，確定將由老師緊急帶領陳家長女返台。

▲台南六甲農機行凌晨火警，釀成5死慘劇。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，屋主陳男(45歲)經營農機行，從事農機具買賣、維修，與妻子伍女(38歲)結婚後育有2子、2女，火警發生當下，除了13歲長女出國參加舞蹈團演出外，一家5人均受困在3樓鐵皮屋，待警消撲滅火勢後，5人均不幸罹難，宣告死亡。

鄰居指出，自己的女兒也與陳家長女參加同一個舞蹈團，昨(12日)下午從桃園機場出發，一行人準備前往義大利羅馬表演扯鈴舞蹈，未料半夜突然發生大火，由於阿聯酋航空機上有wifi，鄰居緊急透過手機告知舞蹈團老師噩耗。

▲鄰居女兒也與陳家長女一同出國參加舞蹈團演出，得知噩耗後緊急聯繫帶隊老師。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居說，原本舞蹈團預計在杜拜落地，等候4小時再轉機飛抵羅馬，但還沒轉機就發生憾事，當舞蹈團一抵達杜拜後，老師即得知較完整訊息，確認陳家5人均已罹難。鄰居經徵詢意見後，陳家長輩表示希望長女能趕快返台，經轉達舞蹈團後，由其中一名老師帶著陳家長女從杜拜緊急搭機返台。據悉，舞蹈團的同學、老師收到噩耗後都不敢置信，每個人都相當難過、不捨。

警消在撲滅火勢後初步勘驗現場，研判起火點位於一樓，且一樓門口堆放過多雜物，嚴重阻礙逃生，加上屋內天井形成煙囪效應，因此最終陳家5人無法逃生，受困3樓鐵皮屋後側曬衣間，不幸葬身火窟。詳細起火原因為何，尚待進一步釐清。

▼陳男一家5人受困在鐵皮屋後側，不幸全數罹難。（圖／民眾提供）