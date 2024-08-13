台南意象登上國際大都會重要地標　台南400閃耀國際舞台

▲美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，同步驚喜輪播台南400行銷影片，台南傳統古都之美躍向國際。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了達成台南400「一起台南，世界交陪」的願景，黃偉哲市長跟市府團隊一直積極推動台南的城市國際宣傳，在8月12日到18日（當地時間），美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，同步驚喜輪播台南400行銷影片。

緊接著9月底也會在日本東京新宿播出，在15秒的影片中，呈現了孔廟、燒王船、蜈蚣陣等代表性意象，台南傳統古都之美躍向國際，而這座城市400年發展所蘊藏的璀璨光芒，也在國際閃耀！

黃偉哲市長指出，選擇美國紐約、韓國首爾、法國巴黎、日本東京等國際知名大都會的重要地標播放台南400影片，正是著眼在這些地方的國際代表性以及所匯聚的龐大觀光人流，最能同時有效觸及在地民眾與造訪當地的國際觀光客，讓行銷宣傳達到最大的綜效，而最重要的是，希望藉由這支影片，讓觀看者能夠真切感受到台南完美融合新舊傳統的魅力所在，繼而對台南留下美好又深刻的印象，台南也展開雙臂歡迎所有朋友親自來到這裡，一起台南，世界交陪！

台南市文化局表示，在這支台南400的影片中，可以見到蜈蚣陣、燒王船等台灣民眾熟悉的傳統宗教文化活動，以及孔廟、林百貨、扇形鹽田、生命之樹乃至於今年初台灣燈會等台南獨特的跨時代文化資產景觀，都在影片中呈現，具有豐富的文化感與生命力。特別值得一提的是，1624年大航海時代下，荷蘭人分別來到紐約及台南，自此兩個城市各自開展起精彩的歷史，而在400年後，台南的影片在紐約播放，更是串起兩個城市的歷史脈絡，一同見證東西方文化在全球化下的發展，特具意義。