　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝：快呼吸不到空氣

記者吳世龍、林東良、戴若涵／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行13日凌晨2時36分發生奪命火警！由於火勢猛烈，屋內陳姓一家五口逃生不及罹難，對面鄰居透露，事發時她有與陳妻通話，對方向她求援，而後義消趕抵現場時，還透過鐵窗摸到受困者的手，但因火勢太過猛烈，無法救援，5人命喪火窟。

▲台南惡火奪5命，阿嬤聞死訊哭癱。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲台南惡火奪5命，阿嬤聞死訊哭癱。（圖／記者吳世龍攝，下同）

根據警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就在一樓，由於現場火勢相當猛烈，造成搶救困難，警消撲滅火勢、灑水降溫後，在3樓鐵皮屋後側的曬衣間內找到陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒，均已不幸罹難。

對面鄰居表示，火警剛發生時，她們發現一樓鐵門處冒出火煙，不久後3樓後方加蓋的鐵皮屋也冒出火煙，凌晨2時49分她與陳妻還曾通話，陳妻焦急向她求救，「我們在三樓後面，我們快要呼吸不到空氣了」，她隨即安撫對方「妳不要緊張，我們趕快救妳」。

▲台南惡火奪5命，阿嬤聞死訊哭癱。（圖／記者吳世龍攝，下同）

語畢，鄰居聽到陳妻又叫了兩聲小女兒，「妹妹、妹妺」，由於狀況緊急，鄰居趕緊告知消防，人就困在3樓後方。義消趕抵時，有聽見陳家人呼救聲、小孩哭聲，甚至透過加蓋鐵皮屋的鐵窗有摸到受困者的手，但因鐵窗焊死、溫度過高，只得先行撤退，不料，最後卻因火勢過盛無法救援，陳家一家五口命喪火窟。

而陳家13歲大女兒因舞蹈團出國比賽，逃過火劫。陳家阿嬤接獲消息後趕赴火場外，哭到癱坐一旁，掩面拭淚，對死訊難以接受，面對一旁熱心人士要她喝點青草茶，她無心回應，搖搖頭拒絕。

▲▼台南農機行火警5死，鄰居女兒與陳家長女參加同一舞蹈團。（圖／記者吳世龍攝）

▲鄰居表示，火警發生時曾與陳妻通話。（圖／記者吳世龍攝）

ET快訊
女職員癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝
愛妻遭成大女職員撞死！　夫悲痛：很難過
被老闆炒魷魚！巴西男「開飛機撞工廠」　墜機畫面曝
秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目
LIVE／台南「頂加鐵棺材」燒5命！林郁婷90萬獎金重發　秀
獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損
獨／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝
一家5人葬火窟！13歲女兒「機上接噩耗」　急從杜拜返台
快訊／阿嬤哭癱！台南一家5死　最後通話曝
陸千億元級集團破產！　1.8萬員工失業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

妻遭成大女職員撞死！夫憔悴抵殯儀館相驗　悲痛發聲：很難過

7天犯9案！破壞娃娃機摸走13萬　彰化21歲男：都拿去還債了　

獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損毀

新北女騎機車輾過黏稠物慘摔滑行　噁！竟是一大坨豬腸

高雄騎士詭異自摔！噴飛滑行數十米影片曝　疑精神不濟釀禍

陸男單車環島遭路燈電死！獲國賠463萬惹議　雙方和解撤回訴訟

評論麥寮光電控「黑金」挨告　黃國昌批蘇治芬：莫名奇妙濫訴

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝：快呼吸不到空氣

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

妻遭成大女職員撞死！夫憔悴抵殯儀館相驗　悲痛發聲：很難過

7天犯9案！破壞娃娃機摸走13萬　彰化21歲男：都拿去還債了　

獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損毀

新北女騎機車輾過黏稠物慘摔滑行　噁！竟是一大坨豬腸

高雄騎士詭異自摔！噴飛滑行數十米影片曝　疑精神不濟釀禍

陸男單車環島遭路燈電死！獲國賠463萬惹議　雙方和解撤回訴訟

評論麥寮光電控「黑金」挨告　黃國昌批蘇治芬：莫名奇妙濫訴

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝：快呼吸不到空氣

南消AI主播「游彪仕」　宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

陸掀AI人才搶奪戰　大模型崗位6職缺搶1人年薪220萬起跳

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業　全台剩民權店營業中

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

雙圓燈+雙尾管！CFMoto春風「4缸黃牌重機」將導入台灣販售

62歲阿湯哥奧運「搏命空降」內幕曝光！　霸氣拒用替身：我要做整套

安雅泰勒喬伊剃平頭「對抗雷神」　《瘋狂麥斯》前傳在家就能看！

社會熱門新聞

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

閃兵22年！42歲台南男躲加拿大　回台代價曝光　

台南5死惡火！大女兒出國演出逃劫　舞團團長：心痛

大貨車司機違停　外送員騎車撞車尾慘死

三寶女騎士鬼切遭撞！網看畫面火了

出入口遭雜物堵死！台南農機行5人困頂樓慘死

史上最貪縣長李朝卿　刑期加總超過400年

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

更多熱門

相關新聞

一家5人葬火窟！13歲女出國表演急返台

一家5人葬火窟！13歲女出國表演急返台

台南市六甲區珊瑚路一處農機行今（13日）凌晨2時36分許傳出火警，釀成5死慘劇，陳姓屋主一家僅有13歲的長女因出國前往義大利參加舞蹈表演而逃過一劫。鄰居表示，自己的女兒也與陳家長女參加同一舞蹈團演出，事發後已緊急聯繫老師，確定將由老師緊急帶領陳家長女返台。

台南惡火5死！鄰曝「大兒子衝2F陽台澆水」

台南惡火5死！鄰曝「大兒子衝2F陽台澆水」

台南六甲農機行火災釀災黃偉哲到場關心罹難家屬

台南六甲農機行火災釀災黃偉哲到場關心罹難家屬

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

關鍵字：

台南火警最後通話義消

讀者迴響

熱門新聞

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面