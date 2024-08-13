義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝：快呼吸不到空氣

記者吳世龍、林東良、戴若涵／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行13日凌晨2時36分發生奪命火警！由於火勢猛烈，屋內陳姓一家五口逃生不及罹難，對面鄰居透露，事發時她有與陳妻通話，對方向她求援，而後義消趕抵現場時，還透過鐵窗摸到受困者的手，但因火勢太過猛烈，無法救援，5人命喪火窟。

▲台南惡火奪5命，阿嬤聞死訊哭癱。（圖／記者吳世龍攝，下同）

根據警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就在一樓，由於現場火勢相當猛烈，造成搶救困難，警消撲滅火勢、灑水降溫後，在3樓鐵皮屋後側的曬衣間內找到陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒，均已不幸罹難。

對面鄰居表示，火警剛發生時，她們發現一樓鐵門處冒出火煙，不久後3樓後方加蓋的鐵皮屋也冒出火煙，凌晨2時49分她與陳妻還曾通話，陳妻焦急向她求救，「我們在三樓後面，我們快要呼吸不到空氣了」，她隨即安撫對方「妳不要緊張，我們趕快救妳」。

語畢，鄰居聽到陳妻又叫了兩聲小女兒，「妹妹、妹妺」，由於狀況緊急，鄰居趕緊告知消防，人就困在3樓後方。義消趕抵時，有聽見陳家人呼救聲、小孩哭聲，甚至透過加蓋鐵皮屋的鐵窗有摸到受困者的手，但因鐵窗焊死、溫度過高，只得先行撤退，不料，最後卻因火勢過盛無法救援，陳家一家五口命喪火窟。

而陳家13歲大女兒因舞蹈團出國比賽，逃過火劫。陳家阿嬤接獲消息後趕赴火場外，哭到癱坐一旁，掩面拭淚，對死訊難以接受，面對一旁熱心人士要她喝點青草茶，她無心回應，搖搖頭拒絕。

▲鄰居表示，火警發生時曾與陳妻通話。（圖／記者吳世龍攝）