台南5口葬身火窟！遺體「緊靠一起」部分碳化　二哥從後方護住幼妹

記者吳世龍、戴若涵／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行13日凌晨發生嚴重火警！由於火勢猛烈，屋內陳姓一家五口逃生不及，受困3樓鐵皮屋後方曬衣間罹難，稍早警消陸續將5具遺體移出。據了解，5名死者遺體被發現時一個靠著一個，二哥更從後方護著幼妹，令人鼻酸。

▲台南一家5口命喪火窟，遺體移出火場了。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警消初步調查，45歲陳姓屋主專營農機具買賣、維修，建物一樓堆放許多雜物，而起火點初判就在一樓，事發當時火勢相當猛烈，陳姓屋主與38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒受困3樓鐵皮屋曬衣間內。

對面鄰居透露，火災發生當下聽見呼救聲、小孩哭聲不斷傳出，義消趕抵現場時，也曾透過鐵窗碰觸到受困者的手，但因火勢太大，無法進行救援。

警消撲滅火勢、灑水降溫後，發現陳家一家六口，除了因舞蹈團出國比賽的13歲大女兒外，其餘5人均罹難。稍早警消將遺體陸續移出，目前5具遺體均已送上擔架，要送往柳營祿園殯葬專區。

據悉，5人頭髮燒到焦黑蜷曲、身體部分碳化。殯葬業者透露，5人遺體雙手放在胸前，一個靠著一個，而15歲次子更從後方護著年僅8歲的幼妹，疑似擁抱等待救援，畫面令人鼻酸。