快訊／台南慈母接孩子放學途中無辜遭撞死　相驗結果曝

▲車禍死亡的蔡女丈夫（中）今上午11時許到台南市立殯儀館相驗 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／台南報導

台南市東區大學路成功校區對面，12日下午5時7分許發生1死4傷的重大車禍，在中西區某外語補習班任職的42歲蔡姓女騎士下班準備去接小孩，剛好路過該路段慘遇橫禍，檢察官今（13）日到台南市立殯儀館相驗後，確認蔡女的主要死因為頭部重創，家屬對死因沒有意見。

根據警方調查，肇事的林女是成大圖書館女職員，12日下午5點多駕駛銀色休旅車飛速駛出成大校區，在大學路撞上由55歲黃男駕駛的轎車，並波及6輛機車，造成42歲蔡女當場死亡、黃男輕傷、30歲官姓女騎士輕傷、69歲王姓男騎士輕傷，林女則右腳骨折，事發後肇事的林女自述是癲癇發病釀禍。

▲成大女職員疑癲癇發作，駕車暴衝釀1死4傷車禍。（圖／記者林東良翻攝）

蔡女丈夫上午11時許到台南市立殯儀館相驗，他神情憔悴不願多談，只說事情發生了很難過，至於林女供稱是癲癇發作釀禍，他則表示交給警察去調查。

檢察官相驗後，確認蔡女的主要死因為頭部重創，家屬對死因沒有意見。據了解，蔡女在台南中西區的某外語補習班任職，昨天傍晚是下班後騎車要去接孩子放學，剛好行經該處遭遇橫禍。據透露，蔡女家住東區，離事發地點不遠，有兩名小孩，面對家中遭逢變故，蔡女丈夫強忍悲痛辦理相關後事，但低調不願接受訪問。