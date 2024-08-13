台南滅門大火5死！警消清理火場　2F陽台一對鸚鵡還活著

▲台南農機行火警5死，警消於2樓陽台發現籠內一對鸚鵡毫髮無損。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者林東良、吳世龍、莊智勝／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行今（13日）凌晨2時36分許傳出火警，釀成5死慘劇，全家僅有出國參加舞蹈演出的13歲長女逃過一劫。在火勢撲滅後，警消入內清理火場，意外在2樓陽台發現屋主18歲長子飼養的一對鸚鵡，仍活蹦亂跳、毫髮無損，現場人員也感嘆，如果當時他躲在2樓陽台、沒有再衝進火場內，或許就能逃過一劫。

警消初步了解，起火的3層樓透天厝為一處農機行，屋主陳男(45歲)、妻子伍女(38歲)與4個孩子(2男、2女)一家6口同住，火警發生前一天，陳家13歲的長女隨團前往義大利羅馬參加扯鈴舞蹈演出，因此躲過一劫，而在家中的陳男夫妻與3個孩子，均陳屍在3樓的後側曬衣場，由於鐵皮加蓋，炙熱的高溫宛若成了一副鐵棺材，警消一邊以切割機打開缺口、一邊灑水降溫，待5人遺體被運出時，已經有部分出現碳化。

▲農機行一樓已被大火燒得面目全非。（圖／記者吳世龍翻攝）

隔壁鄰居透露，凌晨2時許發現火警後，立即衝下樓撥打電話報案，當時抬頭還看見陳家長子躲到2樓陽台處，正在用自來水向樓下遮雨棚灑水降溫，但因火勢太大，根本徒勞無功；鄰居說，當她打完報案電話後，再抬頭一看，2樓陽台已不見陳家長子身影，推測應是為了呼喚家人逃生，不顧自身安危再度衝入火場，未料竟會與家人一同葬身火窟。

警消在撲滅火勢後著手清理火場，研判這起火警起火點位於1樓，由於1樓堆放大量雜物，現場已被燒得面目全非，十分凌亂；令警消訝異的是，當清理到2樓處時，發現陳家長子飼養在陽台的一對鸚鵡竟然躲過大火，仍然活蹦亂跳。對比目擊鄰居的說法，現場人員不禁感嘆，如果當時陳家長子待在2樓陽台、沒有再衝進火場，或許就能挽回一條寶貴的生命。

▼陳家長子飼養在2樓陽台的一對鸚鵡逃過火劫。（圖／記者吳世龍翻攝）