北市去年還92億！蔣萬安奪6都「還債王」　唯一公債增加直轄市曝

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者閔文昱／綜合報導

審計部29日公布民國112年度中央政府總決算審核報告。針對地方政府債務部分，報告顯示，台北市在112年度的債務減少約92億元，成為全台償債最多的城市。此外，新北市的債務減少約72億元，排名第二。

根據報告內容，雖然近年來各市縣政府的公共債務未償餘額已逐年下降，但截至112年底，公共債務未償餘額超過200億元的市縣仍有7個，分別是高雄市、台北市、台中市、新北市、台南市、苗栗縣和桃園市。其中，高雄市的公共債務未償餘額最高，達2387億2799萬元。

另外，台北市政府在112年度的債務減少幅度最大，約為92億1300萬元；其次是新北市，減少約72億500萬元。其餘的4個直轄市中，台南市減少15億元，台中市減少4億5900萬元，高雄市的債務持平，而桃園市的債務增加10億4600萬元。

報告也提到，台北市政府在112年度的1年以上公共債務未償餘額為1451億4113萬元，相較於111年的1543億5487萬元，減少了92億1374萬元。新北市在112年底的1年以上公共債務未償餘額為1179億9560萬元，較111年的1252億元減少了73億440萬元。而桃園市在112年度的1年以上公共債務未償餘額為338億元，較111年度微幅增加10億餘元，成為六大都市中唯一公債增加的城市。

報告強調，各市縣政府應持續落實執行開源節流措施，強化債務管控機制，以維護地方財政的永續性。例如，苗栗縣雖然在中央政府的輔導下，其公債比率已從59.62%下降至50.95%，但仍超過法定的50%債務上限，因此，苗栗縣仍需進一步加強其債務管理。