桃園大園警方「雷霆除暴」專案　養生館查獲越南籍女通緝犯

▲大園警方昨晚執行「雷霆除暴」專案，針對轄區網咖等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大園警分局針對近來東南亞國家女子來台賣淫案件頻傳，配合桃園市警局規劃，自8月起執行「雷霆除暴」專案，針對轄區酒店、KTV、網咖、養生館等治安顧慮場所擴大臨檢，以淨化轄區治安、防制街頭暴力發生，其中昨晚在轄區一處養生館查獲越南籍黃姓女子竟是詐欺通緝犯，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

▲大園警方昨晚執行「雷霆除暴」專案，對轄區治安顧慮場所進行擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園分局指出，配合市警局執行「雷霆除暴」專案，運用組合警力加強查緝各類犯罪，昨晚由分局長王智民帶隊，針對轄區治安顧慮場所或曾經發生事故之KTV、小吃店、汽車旅館、青少年聚集網咖等場所擴大臨檢，其中在轄區某處越式養生館查獲44歲越南籍黃姓女子，員警查核身分赫然發現是詐欺通緝犯，偵訊後已解送桃園地檢署歸案。

▲大園警方昨晚執行「雷霆除暴」專案，在某處越式養生館查獲越南籍黃姓女通緝犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局長王智民表示，警方秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安之信心，自8月份執行「雷霆除暴」專案」迄今，共計查獲恐嚇案6件7人、竊盜案21件26人、詐欺案41件43人、毒品案12件17人、各類通緝犯12件12人、檢肅槍彈2件2人及其他各類刑案63件73人，有效壓制犯罪氣焰，更展現警察維護治安決心。