美國加州聖蓋博市長吳程遠訪桃　盼深化雙邊交流

▲美國加州聖蓋博市長吳程遠(左三)訪桃，盼深化雙邊交流。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日於市府會見美國加州聖蓋博市(City of San Gabriel)吳程遠市長，雙方就智慧城市發展、住房政策、多元族群文化政策等領域交換意見，並討論相關市政措施，盼促進兩市的認識與交流。聖蓋博市是洛杉磯最早發展的市鎮之一，全市近4萬人口中，亞裔人口過半，為洛杉磯知名華人社區。

張善政表示，桃園將智慧城市的目標融入各項市政措施，著重交通和環境監測管理方面的應用，如空氣品質感測及水資源管線管理等，獲國內外多個獎項肯定。社會住宅部分，桃園持續優化社會住宅政策，努力為更多可負擔住宅打下良好的基礎。

張善政說，聖蓋博市歷史悠遠，各大洲文化多元激盪，這一點與桃園多元族群的特色頗為相似。聖蓋博市將在明年辦理燈會，也歡迎吳市長在元宵節期間撥空參與在桃園舉辦的2025台灣燈會，用燈會連結彼此，深化聖蓋博市與桃園交流。

吳市長表示，針對社宅、智慧城市應用等議題，非常感謝桃園分享許多寶貴經驗，期待未來兩市更頻繁聯繫，也希望桃園團隊也能夠有機會到訪聖蓋博市。吳市長也特別提及，聖蓋博市將於明(2025)年首度辦理燈會，希望讓元宵燈會文化在美國發揚光大。

包括市府秘書處長于建國、智慧城鄉發展委員會副主任委員閻俊如、住宅發展處長邱英哲，及加福茶葉北美區總經理黃語諒等人士出席活動。