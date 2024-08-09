上周交通事故再奪26人命　2縣市沒擺脫行人地獄

▲交通部路政及道安司副司長蔡書彬、簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(9日)公布每周交通事故24小時死亡統計，上周死亡26人，行人有2人，其中整體死亡人數最多兩縣市為新北市、桃園市。交通部也盤點今年1到7月交通事故死亡改善未達標者，包括桃園市、屏東縣、高公局轄管國道，還未擺脫行人地獄的縣市則是高雄市和新竹市。

交通部今公布7月27日至8月2日交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為26人，行人2死亡，縣市部分整體死亡人最多前2名縣市為新北市、桃園市各5人， 行人為屏東縣、嘉義市各1人。

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▲▼交通事故死亡統計及分析。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故死亡統計及分析。（圖／交通部提供）

至於死亡事故肇因，交通部分析，車與車碰撞事故包括側撞6人、追撞3人、同向擦撞2人、路口交岔撞2人、倒車撞1人、對向擦撞1人、拉扯電線1人。另車輛自撞事故包括撞交通島3人、路上摔倒2人、撞電桿2人、撞路燈1人。行人死亡部分則為穿越道路中2人。

另今年1月至8月2日累計交通事故24小時死亡統計，整體死亡達970人，比去年同期減少102人，降幅為9.51%，達到死亡降低5%目標；行人死亡為119人，比去年同期減少6人，減幅為4.8%，未達行人死亡降低7%目標。

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良表示，今年1月到7月部分縣市交通事故死亡改善未達目標值，包括桃園市、屏東縣和高公局轄管國道；行人死亡部分，高雄市、新竹市兩個縣市表現也比較差一點，未達自訂目標值。

▲交通部路政及道安司簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

劉俐良指出，各縣市會自訂目標，並追蹤每個月執行狀況，沒達到目標值，道安聯繫會議上就會提出示警並揭露訊息，聯繫會議也會提醒兩周沒有達標的縣市，並啟動行動輔導，請專家學者前往輔導改善，若連續惡化，會請該縣市或單位到中央聯繫會議專案報告，目前高公局為首個針對國道事故較多專案報告單位。

另外交通部亦公布截至8月7日民眾通報工程改善件數，7月31日至8月7日通報成案件數新增30件，完成20件。累計從1月1日至8月7日通報成案件數462件，完成344件。