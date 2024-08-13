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社會 社會焦點 保障人權

愛犬遭未繫繩狗咬頸慘死！她遭拖行受傷超崩潰　粗心飼主判罰8千

▲▼狗狗、貓咪看醫生。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲新北市鄒姓飼主帶著愛犬出門，孰料卻失控咬死鄧姓飼主所養的約克夏小型犬。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

崩潰！新北市鄒姓飼主帶著中型犬隻大黃（化名）外出，未繫繩的大黃卻失控，奔向手抱約克夏犬的鄧姓女子，大黃隨後撲咬住約克夏頸部，鄧女跪地被拖行，其愛犬當場流血死亡，鄧女也因此受有多處擦挫傷，悲痛欲絕又受傷的鄧女也對鄒女提告。士林地院審結，依過失傷害罪，處罰金8000元。

去年9月26日下午，鄒女帶著未繫繩的大黃出門，孰料大黃卻奔向手抱約克夏犬的鄧姓女子，隨後更咬住約克夏頸部，鄧女因此跪倒並拖行在地，造成雙側膝蓋擦挫傷（2*1公分）、雙上肢肌肉拉傷等傷害，而其愛犬則在她面前流血身亡。

鄧女難過表示，她與對方不認識，案發當天原本要帶愛犬搭車，等車期間將犬隻抱出籠中讓其便溺，突有黃色中型犬衝出咬愛犬，狗狗被咬死後，先交給鄰居，她便開始尋找黃犬的飼主，直到管委會報警，對方才到場。

鄒女解釋，當時未將大黃繩子拴好，車門就已經打開，大黃就衝下車，自己來不及拉住，後來看到鄧女在警衛室很傷心的樣子，才知道她的狗死亡。

檢方根據驗傷單等，依過失傷害罪將鄒女起訴，至於毀損罪，因鄒女並無故意指使其飼養犬隻攻擊行為，故依罪嫌不足不另為處分。

法官審酌鄒女飼養中型犬隻，理應注意將犬隻關入籠內或為其他適當安全措施，以避免犬隻無故攻擊他人，但因其疏於注意，任由其犬隻在無安全防護措施情況下，在公共場所奔跑，導致鄧女及其所飼養小型犬隻無端遭受大黃攻擊，因此受有傷害及犬隻死亡財產損失，惟念及被告坦承犯行，迄今未和解獲原諒，自陳未婚、任職傳道人及無收入等情狀，依過失傷害罪，處罰金8000元。

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