黃子佼不只持有7部未成年性影像！還有41人受害　年紀最小僅國小

▲藝人黃子佼持有未成年性影像遭起訴。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

藝人黃子佼先前遭檢警查出，持有7支未成年不雅片，原獲緩起訴處分，受到輿論撻伐，高檢署撤銷發回重新起訴。檢方查出，除了原7支影片的受害者外，另外還有41人受害，台北地院12日下午4時開庭，要傳黃子佼出庭答辯。

檢警先前調查發現，黃子佼持有一個4TB的隨身硬碟，裡面存有上百部色情片，其中7部竟是未成年少女裸露胸部、陰部的性愛片，經查影片是購自惡名昭彰、專賣素人肉片的「創意私房」論壇，購買日期為2017年8月至2023年7月，橫跨6年時間，除此之外，黃子佼還是創意私房的「高級會員」。

台北地檢署考量，黃子佼到案後表示悔意、無前科，本件所涉《兒少條例》無正當理由持有少年性影像罪嫌，法定最重為1年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上、30萬元以下罰金，非重罪，給予緩起訴2年的處分，須支付國庫120萬元，親寫1200字悔過書。

處分一出後引發社會輿論，不少民代、婦幼團體疾呼應重懲黃子佼，高檢署4月發回北檢續查，北檢5月將其起訴，並建請法官沒收其硬碟。

▲黃子佼不只持有7部未成年性影像 。（圖／記者黃哲民攝）

台北地院7月15日首度開庭，黃子佼訴訟策略大轉彎，改口不認罪，除了主張影片是在兒童及少年性剝削防制條例新法施行前下載的、沒再重製或散布，也不確定當初下載儲存的少女不雅片，就是檢方起訴所舉證的7支影片，「因為時間有點久」。

而檢方逐一清查硬碟內的檔案後發現，黃子佼除了原先的7支影片的受害者外，還有其他未成年受害者。據悉，截至7月底為止，檢方查出黃子佼涉嫌持有另外41名未成年被害人的性影像，其中年紀最小的為國小學童，檢方遂向法院申請併案審理。