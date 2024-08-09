23歲男到春水堂施工卻電死！消防老闆3疏失害命　120萬和解換免囚

▲北市內湖區春水堂分店發生工人觸電身亡。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區春水堂餐廳發生重大工安意外，23歲張姓工人前往進行消防安全設備，卻誤觸漏電電器，經送醫搶救仍身亡。白髮人送黑髮人的張姓父母，為查明愛子遇到真正原因，訴諸法律行動。士林地檢署偵查後，認死者受雇的設備公司陳姓老闆，未提供適當絕緣防護具等，才釀意外，考量雙方以120萬元和解，將陳緩起訴處分。

去年1月11日春水堂西湖店施作偵煙器增設工程，便把工程交由陳姓男子所經營的公司承攬，而案發當日，陳男便指派張男及另名員工前往施作，但沒想到張男將偵煙器電線拉出，並固定在排煙風管上時，誤觸現場漏電的電器，當場遭受低電壓電擊，隨即倒地不起。

士林地檢署調查後認定，陳姓男子作為雇主，未能為從事電氣工作的員工提供適當的絕緣防護具及必要防護器材、未確保現場的配電設備及線路在作業前被切斷和拆除，及沒依職業安全規定安排必要的衛生教育和訓練，3項疏失導致張姓工人在工作時誤觸漏電電器，當場遭電擊身亡。考量陳姓雇主坦承犯行，與張姓父母達成和解，8年內也無犯罪紀錄，依法予以緩起訴處分，條件是須向公庫支付3萬元；其公司同條件。

至於，春水堂公司劉姓代表人及分店施姓負責人案發後，讓水電師傅檢查抽油煙機馬達，將電線重新包覆而破壞現場，被依法送辦；檢方認為，春水堂與工程公司為承攬關係，相關工程仰賴消防安全高度專業，對於工程施作細節，被告2人沒相關背景，應無從指揮、監督張男施作，難認2人有違職業安全衛生法，認定他們罪嫌不足，不起訴處分。