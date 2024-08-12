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社會 社會焦點 保障人權

強盜犯遭判8年抓狂！丟麥砸女檢嗆「操你X、司法不公」慘了

▲北市東湖驚傳6名搶嫌持開山刀搶劫民眾，得手11萬元現金和金項鍊，案發後警方火速破案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲被告王煥宇因結夥強盜被害人11萬元現金和金項鍊遭判8年，聽判日他當場在法庭上抓狂。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地院今年5月底宣判一件加重強盜案，孰料在押被告王煥宇聽到自己被判8年有期徒刑，當庭踹飛桌子再拿麥克風朝公訴余姓檢察官猛砸，失控怒吼「司法不公！操你X」等語，最後出動多名法警才將人押回候審室。士林地檢署今（12）日偵結，依妨害公務等罪起訴，建請法院審酌被告僅因不滿判決結果，對公務員施暴，從重量刑。

士院5月30日上午11時，將強盜犯王煥宇提解至第7法庭聽判，孰料宣判完畢，王男立刻起身持被告席麥克風，朝公訴檢察官方向丟，打中檢察官上方牆壁而反彈至法檯上法官座位旁，王見麥克風未擊中檢察官後，仍持續咆哮：「操你X！司法不公！」等語。

情緒高漲的王，接著再出腳踢被告席桌子，導致電腦掉落地面，又不斷作勢朝向檢察官席方向，倪姓法警見狀趕緊制止，王又以左手朝法警大力推擠，怒喊：「我針對她！檢察官妳很偉大嘛！」、「檢察官妳好樣的，妳記得啊，記住妳做得好事啊！」，導致公訴檢察官心生畏懼。全案經該名檢察官提告、士院告發簽分偵辦。

偵查時，王男坦承犯行，公訴女檢察官作證表示她感到人身安全受到危害，承辦檢察官根據證人證述、密錄器光碟等，依侮辱公務員、對執行職務公務員施強暴、脅迫、恐嚇等罪起訴，為保障公務員得以依法執行職務，建請法院從重量處適當之刑，以正法紀。

35歲王煥宇去年9月22日，聽聞吳姓友人向陳男貸款，簽發本票交付作為擔保，其後陳僅告知貸款審核未通過隨即失去聯繫，未將本票返還，因此提由他出面約陳男在內湖慈后宮見面，再撂5名同夥持刀包圍搶陳現金、金項鍊。

被告王煥宇因加重強盜案被判8年徒刑，而此次失控行為將使其在牢中度過更長的時間，好好反省自己的行為。

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