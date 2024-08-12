妹子租房1年驚知是「凶宅」！　陸房東反嗆：誰家沒死過人

▲女孩住一年才發現是凶宅。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林通化一名20歲女租客8月8日發影片稱，租房租到「凶宅」，入住快一年，才從別人口中得知以前發生過兇殺案。女租客表示，房東對此刻意隱瞞，被揭穿後還強辯「誰家房子沒死過人」。知情律師透露，女租客正考慮起訴房東。

據《大風新聞》報導，8月8日，吉林一名女租客發影片稱，2023年12月租住吉林通化二道江區一社區，2024年8月4日才從他人處得知，自己租住的原來是「凶宅」。

按這位女租客所說，位於該社區7樓的這套住房當年發生過兇殺案，「是一個男的把一個女的殺了。」

女租客表示，一開始房東並不承認，她報警以後才承認了，「房東一直隱瞞這件事情，沒有把真實的情況告訴我。如果房東提前告訴我，我也不會租，我一個20多歲的小姑娘自己住，知道事情後害怕，情緒不好。」

女租客表示，房東沒有賠償，「給我生活造成很大的影響，房東沒有良心。」

女孩發布的這條抖音在網上熱傳，跟帖留言已達8000多條，其中知名律師杜敏禎也留言表示這涉及房屋租賃合約糾紛，願意為這位女租客提供法律幫助。8月10日，女孩表示，暫時隱藏了原先發布的影片。

▲女孩和房東的對話紀錄。（圖／翻攝自大風新聞）

「她應該比較年輕，她是東北人，她聯繫我了，」杜敏禎表示，他與這位當事人溝通中，瞭解到她租房的大致情況，「她現在應該沒有住了，她說房租不高，應該是提前預交了房租，現在還有3000多元沒有給她退。房東說她已經租了的就不退，後面沒有住的退給她，相當於租房合約已經解除。」

對於當事人租房租到凶宅，杜律師說，「她只是跟我簡單說了情況，證據沒有發給我。之前的命案有一個影片，確實是有這個情況，但要有證據證明她租住的房子就是之前發生命案的地方，以後打官司的時候，也需要提供證據，證明它是凶宅。」

杜律師表示，「目前來說，房東是涉嫌隱瞞（兇案）的。我個人的分析是，首先租房合約可以撤銷，她支付的租金，包括添置的東西都可以要求房東退回來。具體怎麼處理，我建議最好還是雙方協商，看能不能退一些租金。」

杜律師提醒女孩注意保護個人資訊，「我給她講，房東的資訊，比如地址、電話等都不能洩露，她說她沒有洩露，她目前已經把這個影片隱藏了。」

杜律師透露說，「她跟我講，她現在可能要起訴房東，我跟她講正常的維護自己的權益，這樣做沒問題，但是她好像也沒有委託的意願，因為我在貴州，她在東北，相距比較遠。」

8月9日，這位女孩更新影片，解釋隱藏影片是怕給當地造成不好的影響，「感謝大家的關注，我正在和當地的警方溝通處理這個事。」

女孩公布與房東的微信溝通紀錄，稱房東刻意隱瞞凶宅，被揭穿後態度不太好。雙方之間的微信溝通記錄顯示。女孩說，「姐，有人告訴我這個房子是凶宅，我租房子的時候妳也沒告訴我。」房東回，「誰告訴妳的，怎麼人家說啥妳都信呢……，那妳就報警吧……，妳這小孩可真是的，我就夠照顧妳的了，一天妳咋那麼多事？這都多少年的事了，怎麼的，房子還不能住了嗎？誰家房子沒死過人啊？」

杜律師表示，自己並非要求受委託代理訴訟，「我只是給她提供了一些法律諮詢，給她講了相關的法律規定是怎樣的。按照國人樸素的理解，凶宅是不願意住的，房東如果隱瞞了這個重大的情況，簽了租住合約，是可以要求撤銷合約的，這是一個撤銷權的問題。」

杜律師稱，「我個人認為她是可以起訴的，但是其一，她得證明這個房子是我們通常理解的凶宅；其二是要證明對方確實是有意隱瞞這個情況。」