沒達低消「只能站路邊吃」他怒投訴！　南機場水餃名店回應了

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

不少餐廳、咖啡店都有低消規定，消費者若選擇內用服務，就必須達到店家所規定的最低消費金額，不過就有消費者向媒體氣憤投訴，指自己帶著一家三口前往南機場夜市的知名水餃店用餐，明明店家沒有張貼低消公告，卻因他們只點了「10顆水餃」被禁止內用，他只能在大馬路上用餐。

據了解，該名消費者日前帶著孩子前往南機場夜市的「來來水餃店」用餐，2大1小共點了10顆水餃、酸辣湯與小菜，總消費金額將近300元，沒想到他竟被店家告知「1人要點5顆水餃」才能內用，因此要求他們至少要點15顆水餃，但孩子根本吃不了這麼多，於是他只好摸摸鼻子站在馬路上吃，而妻小則繼續留在店內用餐。

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對此，來來水餃店也回應，客人來點餐時都有口頭告知店內規定，每人低消就是5顆水餃，若無法接受可以改成外帶或取消用餐，強調絕無逼迫顧客站在馬路上用餐。

消息曝光後，網友看法兩極，部分人認同店家的做法，「1個人5顆低消門檻很低了啊！」、「3個人15顆水餃，其實店家也沒有太嚴苛，別互相為難啊」、「少點一盤小菜就能多吃五顆水餃了吧！」、「沒明標也有口頭告知！明擺來亂的！就算有點小菜也不是人家規定的低消，照別人規定是有很難嗎？」、「沒什麼好噴店家的，規則清清楚楚明明白白。」

不過也有網友認為店家不知變通，「加上小菜也超過15顆價格了，不能人性點嗎」、「加起來點了快300，還規定要1人5顆水餃真的不合理」、「我如果單純喜歡吃小菜和酸辣湯就不可以，一定要點『水餃15顆』，那我之後就不去這間了。」

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