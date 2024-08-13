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快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

（圖／CIMSS）

▲目前西北太平洋有安比颱風、山神颱風、一個熱帶低壓（原瑪莉亞颱風）。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

「安比」、「山神」雙颱共舞！中央氣象署表示，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為第7號輕度颱風「安比」。氣象署預報員劉沛滕指出，安比可能增強為中颱，往日本東南方移動，對台灣沒影響；但周四起低壓帶環境，可能有持續5天以上的較多水氣。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今天、周三整體偏西南風，清晨至上午西半部有些零星短暫降雨，以沿海居多，而各地午後有局部短暫雷陣雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，周四起可能持續5天以上或更久的低壓帶環境，低壓帶中有較多水氣，中南部雨勢明顯一些，有局部大雨機率；其他地區雲量增多，也有零星降雨，午後因熱力作用的降雨更明顯。

劉沛滕表示，安比颱風今晨2時生成，對台灣無影響，往東北向日本東南方移動，有可能變中颱；而山神颱風高低層分離，應該要減弱了，往日本東南邊近海靠近。此外，氣象署指出，瑪莉亞颱風已於今晨2時減弱為熱帶性低氣壓。

▼安比颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼山神颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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